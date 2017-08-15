Финансовые новости
- |
- 15.08.17
- |
- 12:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Биржи АТР растут 15 августа на снижении геополитической напряженности
08:32 15.08.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник на фоне ослабления напряжения между США И КНДР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.39 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,64% - до 3258,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,23%, до 1884,04 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,40% - до 27358,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,64% - до 5766,8 пункта. Японский Nikkei 225 повышался на 1,34% - до 19799,48 пункта. Биржи Южной Кореи закрыты во вторник в связи с национальным праздником. По итогам предыдущих торгов индекс KOSPI вырос на 0,63%, до 2334,22 пункта.
"Напряженность между США и Северной Кореей, кажется, понемногу остывает - по крайней мере, США этому способствуют", - приводит агентство Dow Jones слова старшего рыночного стратега в AxiTrader Грэга Маккенна (Greg McKenna).
Агентство со ссылкой на северокорейские государственные СМИ отмечает, что лидер КНДР Ким Чем Ын отложил планы о запуске ракет на остров Гуам, где расположена американская военная база. Ранее СМИ сообщали, что чиновники США и Южной Кореи высказались о том, что существует малая вероятность реальной военной угрозы между конфликтующими сторонами.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.
"Ожидается, что азиатские рынки будут уверенно торговаться сегодня", - сообщила рыночный стратег IG Цзиньгуй Паня (Jingyi Pan) агентству. Она также добавила, что инвесторы "отмахнулись" от опубликованных в понедельник слабых данных по промпроизводству в Китае и делают ставку на долгосрочный рост второй по величине экономики мира. По данным государственного статистического бюро КНР, промышленное производство в стране в июле замедлило рост до 6,4% в годовом выражении с 7,6% в июне. Статистика оказалась значительно хуже ожиданий экспертов, которые ожидали роста на 7,2%.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Эксперт, на которого ссылалась NYT: Не верю, что Украина поставляла двигатели КНДР
ТОП-НОВОСТИ
|Что из себя представляет украинская модернизация танка Т-72
Пока Т-72АМТ единственный вариант модернизации парка украинских Т-72, который рассматривается военными в качестве базового. Однако свое слово еще не сказали харьковские танкостроители, которые за годы независимости накопили просто громадный опыт модернизации.
|И.о.главы ФГИ: У нас есть ощущение, что большинство из восьми блокпакетов энергокомпаний будут гарантировано проданы
|Курс доллара на межбанке трясет из-за аграриев
|Ракетный скандал. Десять причин усомниться в версии New York Times
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25,6160 грн
|В июле объем операций на межбанке увеличился на 12% до $6,7 млрд
|В июле население продало валюты на $327 млн больше, чем купило
|Объем торгов долларом на межбанке 14 августа увеличился на $0,8 млн до $174,3 млн
|НБУ продал 14 августа банкам депозитные сертификаты на 7 781 млн гривен
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 14.08.2017
Это интересно
|Samsung выиграла суд против бывших корейских владельцев Galaxy Note7
|Panasonic тестирует самоуправляемые кресла-коляски в токийском аэропорту
|Китай впервые в мире осуществил безопасную квантовую передачу данных со спутника
|Ученым удалось внедрить вредоносный код в молекулу искусственной ДНК
|Устройства Microsoft Surface оказались самыми проблемными в мире
|Skoda и Tata отказались от идеи выпуска совместных машин
|Южная Корея делает первый шаг к «налогу на роботов»