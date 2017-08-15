Биржи АТР растут 15 августа на снижении геополитической напряженности

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник на фоне ослабления напряжения между США И КНДР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.39 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,64% - до 3258,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,23%, до 1884,04 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,40% - до 27358,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,64% - до 5766,8 пункта. Японский Nikkei 225 повышался на 1,34% - до 19799,48 пункта. Биржи Южной Кореи закрыты во вторник в связи с национальным праздником. По итогам предыдущих торгов индекс KOSPI вырос на 0,63%, до 2334,22 пункта.

"Напряженность между США и Северной Кореей, кажется, понемногу остывает - по крайней мере, США этому способствуют", - приводит агентство Dow Jones слова старшего рыночного стратега в AxiTrader Грэга Маккенна (Greg McKenna).

Агентство со ссылкой на северокорейские государственные СМИ отмечает, что лидер КНДР Ким Чем Ын отложил планы о запуске ракет на остров Гуам, где расположена американская военная база. Ранее СМИ сообщали, что чиновники США и Южной Кореи высказались о том, что существует малая вероятность реальной военной угрозы между конфликтующими сторонами.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

"Ожидается, что азиатские рынки будут уверенно торговаться сегодня", - сообщила рыночный стратег IG Цзиньгуй Паня (Jingyi Pan) агентству. Она также добавила, что инвесторы "отмахнулись" от опубликованных в понедельник слабых данных по промпроизводству в Китае и делают ставку на долгосрочный рост второй по величине экономики мира. По данным государственного статистического бюро КНР, промышленное производство в стране в июле замедлило рост до 6,4% в годовом выражении с 7,6% в июне. Статистика оказалась значительно хуже ожиданий экспертов, которые ожидали роста на 7,2%.