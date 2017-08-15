Рынок акций США 14 августа закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,62%

Фондовый рынок США завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов технологий, финансов и телекоммуникаций.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,62%, индекс S&P 500 подорожал на 1,00%, индекс NASDAQ Composite вырос на 1,34%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Visa Inc, которые подорожали на 1,78 п. (1,78%), закрывшись на отметке в 101,87. Котировки Apple Inc выросли на 2,37 п. (1,50%), завершив торги на уровне 159,85. Бумаги Microsoft Corporation выросли в цене на 1,09 п. (1,50%), закрывшись на отметке 73,59.

Лидерами падения стали акции Walt Disney Company, цена которых упала на 0,59 п. (0,58%), завершив сессию на отметке 101,40. Акции Chevron Corporation поднялись на 0,52 п. (0,48%), закрывшись на уровне 108,71, а Home Depot Inc снизились в цене на 0,62 п. (0,40%) и завершили торги на отметке 154,26.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции NVIDIA Corporation, которые подорожали на 7,98% до отметки 168,40, Micron Technology Inc, которые набрали 4,39%, закрывшись на уровне 29,24, а также акции Western Digital Corporation, которые повысились на 3,67%, завершив сессию на отметке 82,83.

Лидерами падения стали акции Mylan Inc, которые снизились в цене на 4,05%, закрывшись на отметке 29,63. Акции компании Marathon Oil Corporation потеряли 3,65% и завершили сессию на уровне 11,63. Котировки Southwestern Energy Company снизились в цене на 3,00% до отметки 5,18.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Crossroads Systems Inc, которые подорожали на 43,42% до отметки 2,1800, Foresight Autonomous Holdings Ltd ADR, которые набрали 36,48%, закрывшись на уровне 6,36, а также акции Tandem Dtes Care, которые повысились на 25,00%, завершив сессию на отметке 0,55.

Лидерами падения стали акции Digiliti Money Inc, которые снизились в цене на 43,04%, закрывшись на отметке 0,2292. Акции компании SORL Auto Parts Inc потеряли 20,09% и завершили сессию на уровне 5,570. Котировки Energy XXI Gulf Coast Inc снизились в цене на 17,91% до отметки 14,0300.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2379) превысило количество закрывшихся в минусе (778), а котировки 88 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1964 компаний подорожали, 574 снизились, a 102 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Mylan Inc упали до 3-летнего минимума, подешевев на 4,05%, 1,25 п., и завершили торги на отметке 29,63. Котировки акций Visa Inc выросли до исторического максимума, поднявшись на 1,78%, 1,78 п., и завершили торги на отметке 101,87. Котировки акций Digiliti Money Inc упали до исторического минимума, упав на 43,04%, 0,1732 п., и завершили торги на отметке 0,2292.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 20,25% до отметки 12.37.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,47%, или 6,14, достигнув отметки $1.287,86 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 2,68%, или 1,31, до $47,51 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 2,78%, или 1,45, до отметки $50,65 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,31% до 1,1785, а котировки USD/JPY повысились на 0,45%, достигнув отметки 109,68.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,35% до 93,32.