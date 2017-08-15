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Фондовые индексы Украины 14 августа незначительно повысились
19:08 14.08.2017 |
Украинский рынок акций завершил торги в понедельник умеренным ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,3% - до 1131,71 пункта, индекс ПФТС - на 0,12%, до 288,03 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,8 млн грн, в том числе акциями 6,1 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 1,3 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.
Среди индексных акций УБ наиболее сильно подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+1,73%), "Мотор Сичи" (+0,84%) и "Центрэнерго" (+0,46%).
Снизились в цене только акции "Укрнафты" (-1,9%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+1,3%) и "Центрэнерго" (-0,4%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,47% - до 607,2 пункта при объеме торгов 1 млн злотых (7,06 млн грн).
В "индексной корзине" больше всех подешевели бумаги Coal Energy (-6,67%), "Астарты" (-1,22%) и "Милкиленда" (-0,6%).
Выросли в цене акции "Агротона" (+2,87%) и KSG Agro (+2,84%).
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