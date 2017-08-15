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Рынок акций США закрылся 11 августа ростом, Dow Jones прибавил 0,07%
06:58 14.08.2017 |
Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов технологий, потребительских услуг и здравоохранения.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 0,07%, индекс S&P 500 подорожал на 0,13%, индекс NASDAQ Composite подорожал на 0,64%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Microsoft Corporation , которые подорожали на 1,09 п. (1,53%), закрывшись на отметке в 72,50. Котировки Cisco Systems Inc выросли на 0,47 п. (1,52%), завершив торги на уровне 31,47. Бумаги Apple Inc выросли в цене на 2,16 п., закрывшись на отметке 157,48.
Лидерами падения стали акции The Travelers Companies Inc, цена которых упала на 1,51 п. (1,16%), завершив сессию на отметке 128,18. Акции Exxon Mobil Corporation поднялись на 0,76 п. (0,96%), закрывшись на уровне 78,21, а JPMorgan Chase & Co снизились в цене на 0,77 п. (0,84%) и завершили торги на отметке 91,42.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции TripAdvisor Inc, которые подорожали на 6,22% до отметки 42,18, Vertex Pharmaceuticals Inc, которые набрали 3,53%, закрывшись на уровне 153,78, а также акции Urban Outfitters Inc, которые повысились на 3,32%, завершив сессию на отметке 17,76.
Лидерами падения стали акции NVIDIA Corporation, которые снизились в цене на 5,34%, закрывшись на отметке 155,95. Акции компании Mylan Inc потеряли 4,37% и завершили сессию на уровне 30,88. Котировки The AES Corporation снизились в цене на 2,46% до отметки 11,10.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции DryShips Inc, которые подорожали на 51,22% до отметки 3,10, Forterra Inc (NASDAQ:FRTA), которые набрали 32,19%, закрывшись на уровне 4,64, а также акции Chiasma Inc, которые повысились на 27,59%, завершив сессию на отметке 1,85.
Лидерами падения стали акции root9B Holdings Inc, которые снизились в цене на 50,86%, закрывшись на отметке 2,0100. Акции компании Black Box Corporation потеряли 45,64% и завершили сессию на уровне 4,05. Котировки EnteroMedics Inc снизились в цене на 39,58% до отметки 2,0000.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1668) превысило количество закрывшихся в минусе (1449), а котировки 113 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1317 компаний подорожали, 1188 снизились, a 131 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Mylan Inc упали до 3-летнего минимума, упав на 4,37%, 1,41 п., и завершили торги на отметке 30,88. Котировки акций Exxon Mobil Corporation упали до 52-недельного минимума, упав на 0,96%, 0,76 п., и завершили торги на отметке 78,21. Котировки акций root9B Holdings Inc упали до 52-недельного минимума, упав на 50,86%, 2,0800 п., и завершили торги на отметке 2,0100. Котировки акций Black Box Corporation упали до исторического минимума, упав на 45,64%, 3,40 п., и завершили торги на отметке 4,05.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 3,55% до отметки 15.47.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,46%, или 5,87, достигнув отметки $1.295,97 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,43%, или 0,21, до $48,80 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,23%, или 0,12, до отметки $52,02 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,44% до 1,1824, а котировки USD/JPY упали на 0,04%, достигнув отметки 109,15.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,35% до 92,97.
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