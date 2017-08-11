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Рынок акций Украины завершил торги 11 августа умеренным снижением
19:36 11.08.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в пятницу умеренным снижением: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,55% - до 1128,35 пункта, индекс ПФТС - на 0,07%, до 287,68 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7 млн грн, в том числе акциями 6,2 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 557,6 млн грн, в том числе акциями - 0,4 млн грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-2,96%) и "Центрэнерго" (-0,1%).
Выросли в цене бумаги "Мотор Сичи" (+0,7%), "Укрнафты" (+0,16%) и "Донбассэнерго" (+0,13%).
На ПФТС прошли сделки с акциями "Мотор Сичи" (-0,35%) и "Центрэнерго" (-0,1%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 0,57% - до 610,08 пункта при объеме торгов 7,3 млн злотых (52,6 млн грн).
Среди индексных акций выросли в цене бумаги "Астарты" (+1,23%), Coal Energy (+1,12%) и "Кернела" (+0,59%).
В "красной зоне" завершили торги акции "Агротона" (-4,35%), "Милкиленда" (-3,45%) и агрохолдинга ИМК (-0,2%).
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