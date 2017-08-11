Азиатские индексы завершили неделю рекордным падением с декабря

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снизились в пятницу и зафиксировали рекордное с декабря прошлого года падение по итогам недели из-за опасений по поводу противостояния США и Северной Кореи.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал по итогам торгов на 1,6%.

Гонконгский индикатор Hang Seng опустился на 2%, китайский Shanghai Composite - на 1,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,2%, южнокорейский индикатор KOPSI - 1,7%, индийский Sensex - 1%.

Японские рынки были закрыты в пятницу в связи с праздником (День гор).

Эскалация напряженности вокруг Северной Кореи вызывает серьезные опасения инвесторов.

Ранее власти Кореи в ответ на новые санкции со стороны США заявили, что КНДР рассматривает возможность нанесения ракетного удара по территории вблизи военных баз США на острове Гуам, где базируются стратегические бомбардировщики.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп отметил, что "Северной Корее не следует более угрожать США. В противном случае они столкнутся с такими огнем и яростью, каких мир еще не видел".

В пятницу президент заявил, что, "возможно, угроза "огня и ярости" была недостаточно жесткой".

Премьер-министр Австралии Малкольм Тёрнбулл пообещал оказать Штатам поддержку в противостоянии с Северной Кореей. "У США нет более надежного союзника, чем Австралия", - сказал он.

"По мере развития ситуация все больше напоминает современный Карибский кризис", - полагает аналитик ING Groep Роберт Карнелл.

Акции Samsung Electronics в пятницу подешевели на 2,8% и завершили неделю падением на 6,5%, что является рекордным снижением с октября прошлого года.

Цена бумаг крупнейших китайских интернет-компаний Tencent Holdings, Baidu Inc. и Weibo Corp. снизилась соответственно на 4,9%, 2,3% и 4,3% на сообщении, что регулятор КНР начал проверку на предмет наличия на порталах компаний запрещенного контента, включая порнографию и видео со сценами насилия.

Капитализация оператора Гонконгской фондовой биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. сократилась на 3,1% и упала на 7,1% по итогам недели, максимально за два года.