Фондовые индексы США 10 августа ускорили снижение

Ввиду разочарования отчетами компаний и усилившейся напряженности между Северной Кореей и США инвесторы сторонятся рисковых активов.

Industrial Average опустился на 205 пунктов, или 0,9%, до 21844 пунктов. S&P 500 понизился на 1,4%, а Nasdaq Composite потерял 2,1%. Тем временем индекс волатильности CBOE, показывающий ожидания инвесторов относительно колебаний S&P 500, рос В конце торгов VIX вырос на 44%, тогда как в ходе сессии среды подскочил более чем на 15%.

Однако даже с учетом изменений этой недели рынок акций США находится вблизи исторических максимумов. В свете практически беспрерывного ралли многие аналитики и инвесторы предупреждали насчет назревающего отката.

На ключевые индексы в четверг также повлиял выход пессимистичных результатов компаний.

Акции сектора розничной торговли тоже падают. Сети универсальных магазинов Macy's и Kohl's сообщили, что во 2-м квартале их сопоставимые продажи продолжили снижаться. Акции Macy's упали на 10%, а бумаги Kohl's - на 5,8%.

Акции Blue Apron Holdings упали на 18%. В первой квартальной отчетности с момента июньской регистрации на бирже компания сообщила, что потеряла больше денежных средств, чем ожидали аналитики.

Южнокорейский вон упал против доллара США на 1,5% на этой неделе. В то же время, некоторые активы-убежища, включая казначейские облигации США, выросли.