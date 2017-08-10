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Рынок акций Украины завершил торги в четверг умеренным ростом биржевых индексов
18:19 10.08.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в четверг умеренным ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,11% - до 1134,61 пункта, индекс ПФТС - на 0,08%, до 287,89 пункта.
Объем торгов на УБ составил 5 млн грн, в том числе акциями 4,7 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 238,8 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Донбассэнерго" (+2%) и "Мотор Сичи" (+0,57%).
Снизились в цене акции "Центрэнерго" (-0,97%), "Укрнафты" (-0,47%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,07%).
На ПФТС прошли сделки с акциями "Мотор Сичи" (+0,63%) и "Центрэнерго" (-0,09%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв повысился на 0,11% - до 605,86 пункта при объеме торгов 0,4 млн злотых (2,8 млн грн).
В "индексной корзине" в росте лидировали бумаги Coal Energy (+4,71%), KSG Agro (+4,29%) и "Агротона" (+0,81%).
Дешевели только акции агрохолдинга ИМК (-0,1%).
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