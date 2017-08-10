Рынки акций Азии упали 10 августа из-за сохраняющейся угрозы со стороны КНДР

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжили снижение в четверг из-за сохранения напряженности вокруг Северной Кореи.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,5%.

Японский индекс Nikkei 225 снизился менее чем на 0,1%, как и более широкий индекс Topix, темпы снижения замедлились на фоне стабилизации иены в паре с долларом США. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%, индийский Sensex - 0,8%.

Вместе с тем китайский Shanghai Composite и южнокорейский KOSPI упали на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%, тайваньский Taiex - на 1,3%.

Вопреки общему тренду на снижение сингапурский FTSE Straits Times повысился на 0,2%.

Военные КНДР повторили свою угрозу атаковать районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме, и заявили, что разрабатывают план пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12" в качестве "предупреждения" США.

По словам генерала Ким Рак Гёма (Kim Rak Gyom), командующего стратегическими ракетными войсками КНДР, ракеты должны пролететь над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, преодолеть расстояние в 3 тыс. 356 км и упасть в 30-40 км от базы военно-воздушных сил США на острове Гуам.

Южнокорейские военные отметили, что Пхеньян ждет "решительное возмездие" в случае реализации этого плана.

Акции крупнейшего китайского производителя алюминия Aluminum Corp. of China Ltd. (Chalco) подешевели на 4,3% после того, как компания сообщила о сохранении неопределенности на рынке, несмотря на повышение цен на металлы, и потенциальном увеличении затрат. Накануне стоимость бумаг Chalco поднялась до максимума за 6 лет, за 8-9 августа она выросла на 12%. Цена алюминия на торгах в Шанхае достигла самой высокой отметки за пять лет, в Лондоне - за три года, поскольку сокращение производства в ведущих китайских регионах будет более значительным, чем предполагалось ранее.

Бумаги финансовых компаний в большинстве стран АТР вошли в число лидеров падения. Капитализация японского Mitsubishi UFJ уменьшилась на 0,9%, австралийского Westpac - на 0,3%, южнокорейского Woori - на 0,5%.

В Гонконге и на Тайване упали котировки акций поставщиков Apple, в том числе Largan потеряла 2,9%, Hon Hai Precision - 1,7%.

Курс ценных бумаг крупнейшего мобильного оператора в мире по числу абонентов China Mobile Ltd. вырос на 2,8% на торгах в Гонконге, в течение сессии он поднимался на 6% после объявления о выплате первых специальных дивидендов с 2008 года. Тем самым компания хочет отпраздновать 20-ю годовщину листинга.

Рыночная стоимость японского производителя косметики Shiseido Co. взлетела на 13,8%. Компания улучшила прогноз годовой прибыли благодаря спросу на дорогую косметику в Китае и других странах Азии: теперь Shiseido ожидает повышения прибыли на 1%, до 32,5 млрд иен ($295 млн), вместо снижения на 19%.

Цена бумаг Toshiba Corp. увеличилась на 0,7% благодаря ослаблению опасений делистинга после того, как аудитор частично утвердил отчетность компании за 2016 фингод.