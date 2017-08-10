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Фондовые индексы США упали на фоне опасений вокруг Северной Кореи
07:48 10.08.2017 |
Мировые фондовые рынки в среду оказались под давлением в свете возросшей напряженности между США и Северной Кореей.
Утром в среду официальное издание Северной Кореи сообщило, что Ким Чен Ын отдал приказ вооруженным силам насчет тщательного анализа плана ракетного удара по военной базе США, расположенной на острове Гуам. Перед этим президент США Дональд Трамп предостерег Корею насчет новых провокаций с ее стороны, заметив, что ее ждет "огонь и ярость, каких еще не видел мир".
Industrial Average упал на 0,2%, S&P 500 снизился менее чем на 0,1%, а Nasdaq Composite потерял 0,3%.
Также на DJIA оказало давление снижение акций Walt Disney, упавших на 4%. Акции Netflix упали примерно на 1,5%.
Акции компаний оборонного сектора США отметились ростом. Акции компании Raytheon, производящей крылатые ракеты "Томагавк", выросли на 2,6%. Акции Lockheed Martin выросли на 1,7%. Акции Northrop Grumman выросли на 1,2%.
Участники рынка, до этого обычно игнорировавшие геополитические проблемы, связанные с Северной Кореей, теперь "более серьезно относятся к перспективе конфликта, хотя и расценивают его как риск маловероятного события", сказал Филип Шоу, старший экономист в Investec PLC.
"На мой взгляд, это немного другой уровень по сравнению с предыдущими словесными перепалками, которые продолжаются десятилетиями", - добавил он.
Рынки Европы и Азии упали. Stoxx Europe 600 понизился на 0,7%. Южнокорейский индекс Kospi по итогам торгов потерял 1,1%. Японский Nikkei Stock Average упал на 1,3%, что стало самым значительным снижением с середины мая.
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