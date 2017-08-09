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Биржи в основном снижаются 9 августа на геополитической напряженности
08:05 09.08.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в среду в основном в "красной зоне" на фоне геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.26 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,21% - до 3275,01 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,23%, до 1883,54 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,81% - до 27629,68 пункта, корейский KOSPI - уменьшался на 0,86%, до 2374,13 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,49%, до 5772 пунктов, японский фондовый индекс Nikkei 225 - снижался на 1,41%, до 19714,44 пункта.
Военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана при помощи баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12", сообщило агентство Ренхап. Комментарий появился вслед за предостережением президента США Дональда Трампа, что любая угроза из Северной Кореи будет встречена "огнем и яростью, какие мир еще не видел". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.
Данные заявления привели к тому, что инвесторы были более склонны к покупке надежных бумаг и платежных средств, таких как золото и японская иена. На фоне роста иены, индекс Nikkei стал снижаться.
"Что мы видим в последние несколько часов вызвано реакцией рынка на повышение рисковой премии на акции и валюты в связи с ситуацией с Северной Кореей", - цитирует агентство Dow Jones старшего аналитика по валютной политике в Westpac Шон Кэллоу (Sean Callow).
На азиатский рынок также оказывает влияние данные по инфляции в Китае. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в июле вырос на 1,4% по сравнению с прошлым годом, что оказалось ниже показателей июня, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая. Индекс цен производителей (PPI) по сравнению с прошлым годом вырос до 5,5%, в июле он совпал с показателями мая и июня.
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