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Фондовые индексы США снизились по итогам торов 8 августа
07:42 09.08.2017 |
Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник после серии рекордных максимумов.
Сезон отчетности за 2-й квартал подходит к концу, и в последние сессии на рынках акций наблюдается особенное затишье. Объемы торгов приблизились к минимумам года, а рост и падение S&P 500 за сессию с середины мая не превышает 1%.
Стив Кьявароне, портфельный менеджер Federated Investors, считает, что в связи с приближающимся концом сезона отчетности, а также ввиду неопределенности политики Вашингтона, планов ФРС насчет баланса и вероятности ухудшения экономических данных на рынке акций к концу лета может произойти небольшой спад.
"Сезон отчетности завершается, а с ним и стабильный поток положительных новостей", - заметил он. Однако Кьявароне ожидает, что позднее на рынке произойдет отскок.
DJ Industrial Average упал на 33 пункта, до 22085 пунктов. S&P 500 упал на 0,2%, Nasdaq Composite снизился на 0,2%.
Акции финансового сектора в составе S&P 500 выросли на 0,5%, лидируя среди его секторов на фоне повышения доходности гособлигаций. Банки обычно выигрывают от роста доходности, поскольку он приводит к увеличению их чистой процентной маржи, ключевого показателя прибыльности.
Согласно Tradeweb, доходность 10-летних казначейских облигаций США на момент написания статьи составляла 2,282%, повысившись с уровня понедельника - 2,258%.
Изменение котировок отдельных акций обусловлено выходом отчетов компаний. Акции сети отелей Marriott International Inc. упали на 2,4% после того, как компания заявила, что, по ее прогнозам, прибыль в текущем квартале будет чуть ниже, чем ожидают аналитики.
Акции SeaWorld Entertainment упали на 4,5% после того, как компания указала, что в первой половине года общее число посетителей ее парков резко сократилось. Акции производителя одежды и аксессуаров Michael Kors Holdings подскочили на 20%. Его прибыль и выручка превзошли ожидания.
Торги в Европе и Азии проходили вяло. Разочаровывающие данные по балансу внешней торговли Германии и Китая вызвали у инвесторов сомнения насчет устойчивости мировой экономики.
Stoxx Europe 600 поднялся на 0,2%. Положительное сальдо внешней торговли Германии в июне немного увеличилось, хотя экспорт и импорт сократились. Ранее стало известно, что рост импорта и экспорта Китая в июне оказался не столь сильным, как ожидали аналитики.
"Китайские макроданные соответствуют нынешней ситуации, при которой экономический рост по-прежнему силен, однако замедлился в начале второго полугодия, - пояснил Майкл Херцум, директор по стратегии смешанных классов активов в Union Investment. - Мы очень позитивно оценивали корпоративную прибыль и динамику фондовых рынков в 1-м полугодии и теперь считаем, что рынки в некоторой степени консолидируются". Как он добавил, ускорение роста экономики, произошедшее в этом году, и повышение прибыли уже в основном учтены на рынках.
Японский Nikkei Stock Average потерял 0,3%, завершив с понижением третью из четырех последних сессий.
В Китае реакция на статистику была сдержанной. Индекс Shanghai Composite по итогам торгов поднялся почти на 0,1%.
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