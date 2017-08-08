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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Биржи АТР в основном снижаются 8 августа на относительно слабых внешнеторговых данных Китая

08:02 08.08.2017 |

Фондовый рынок

 

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются во вторник преимущественно в "красной зоне", инвесторы отыгрывают статистику экспорта и импорта Китая прошлого месяца, оказавшуюся слабее ожиданий, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.22 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,20% - до 3273,05 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,18%, до 1875,72 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,12% - до 27722,70 пункта, корейский KOSPI - уменьшался на 0,09%, до 2396,48 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,73%, до 5731,40 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,32%, до 19992,52 пункта.

Экспорт Китая в июле в долларовом эквиваленте вырос на 7,2% в годовом выражении, тогда как эксперты прогнозировали замедление роста экспорта в июле лишь до 10,9% против 11,3% в июне. Импорт вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, аналитики ожидали показатель на уровне 16,6% против 17,2% в июне. Эти данные ранее во вторник сообщило таможенное управление КНР.

Положительное сальдо торгового баланса Китая в июле составило 46,7 миллиарда долларов. В целом, по итогам первых семи месяцев 2017 года, экспорт Китая вырос на 8,3%, а импорт в страну - на 17,7%. Общий объем внешней торговли с января по июль вырос на 12,3%.
По материалам: ПРАЙМ
 

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