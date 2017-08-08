Фондовые индексы США 7 августа выросли благодаря финансовой отчетности компаний

Фондовые индексы США выросли в понедельник, чему во многом способствовали финансовые результаты компаний.

Industrial Average и S&P 500 достигли новых рекордных максимумов, тогда как рост компаний здравоохранительного сектора подтолкнул вверх Nasdaq Composite, который продемонстрировал более сильную динамику, нежели другие индексы.

По итогам торгов Nasdaq Composite вырос на 32,21 пункта, или 0,5%, до 6383,77 пункта. DJIA вырос на 25,61 пункта, или 0,1%, до 22118,42 пункта. S&P 500 вырос на 4,08 пункта, или 0,2%, до 2480,91 пункта.

К числу повышающихся секторов относятся акции компаний из потребительской сферы.

Акции Tyson Foods выросли на 3,60 доллара, или 5,7%, до 66,90 доллара. Акции Hormel Foods выросли на 53 цента, или 1,6%, до 34,20 доллара, а бумаги Kroger подорожали на 24 цента, или 1%, до 24,37 доллара.

Котировки акций Netflix выросли на 1,06 доллара, или 0,6%, до 181,33 доллара.

Наибольшее снижение на Dow показали акции United Technologies, которые упали на 2,97 доллара, или 2,4%, до 118,52 доллара.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 опустился на 0,1% под давлением акций немецких компаний. Как показали макроданные, промышленное производство в Германии в июне неожиданно снизилось, хотя экономика страны продолжает расти хорошими темпами.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 2,258% против 2,269% в пятницу.

Японский Nikkei Stock Average вырос на 0,5%. В Гонконге акции Tencent подорожали на 3%, достигнув очередного рекордного максимума. Ключевой гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов прибавил 0,5%, поднявшись к максимуму с мая 2015 года.