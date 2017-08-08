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Рынок акций завершил торги 7 августа умеренным ростом
18:43 07.08.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в понедельник умеренным ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,16% - до 1141,29 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 288,1 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,7 млн грн, в том числе акциями 6,3 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 7,57 млн грн, в том числе акциями - 0,29 млн грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+1,25%), "Донбассэнерго" (+0,35%) и "Центрэнерго" (+0,15%).
Снизились в цене только акции "Укрнафты" (-0,81%) и "Мотор Сичи" (-0,4%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-0,26%) и "Центрэнерго" (+0,26%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 0,48% - до 610,64 пункта при объеме торгов 1,87 млн злотых (13,46 млн грн).
Тройку лидеров роста составили бумаги "Агротона" (+10,57%), "Милкиленда" (+8,75%) и KSG Agro (+5,58%).
Снизились в цене акции "Овостара" (-4,23%) и "Кернела" (-0,21%).
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