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Биржи АТР торгуются преимущественно в плюсе 7 августа отыгрывая рост американских и европейских бирж
08:40 07.08.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются преимущественно в плюсе, поддержанные ростом бирж в США и Европе в конце прошлой недели в частности на сильных статданных по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.12 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,17% - до 3256,68 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,19%, до 1861,97 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,38% - до 27666,15 пункта, корейский KOSPI - на 0,42%, до 2405,46 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,97% - до 5776,1 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,57%, до 20065,71 пункта.
В пятницу минтруда США опубликовало статистику по безработице в июле. Уровень безработицы снизился до 4,3% с июньских 4,4%; число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 209 тысяч, что выше ожидаемого аналитиками роста на 183 тысячи.
На этом фоне позитивную динамику показывали основные американские и европейские индексы, на что отреагировали аналогичной динамикой азиатские рынки на открытии торгов в понедельник. Статданные также повлияли на рост курса доллара к основным мировым валютам, что сказалось на повышении стоимости ориентированных на экспорт азиатских компаний.
Кроме того, ведомство сообщило, что почасовая заработная плата в стране в июне выросла на 2,5% в годовом выражении и составила 26,36 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,34%, или на 9 центов. В результате, инвесторы теперь ожидают роста спроса на продукцию из Азии и приобретают бумаги компаний этого региона.
"Мы наблюдали покупку (акций - ред.) с самого открытия бирж (в АТР - ред.)", - сообщил агентству MarketWatch главный рыночный стратег IG Ltd Крис Уэстон (Chris Weston).
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