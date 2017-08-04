Биржи АТР торгуются разнонаправленно 4 августа на политических новостях из США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы отыгрывают политические сообщения из США, а также ожидают статистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.58 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,24% - до 3280,76 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - уменьшался на 0,09%, до 1867,59 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,04% - до 27541,71 пункта, корейский KOSPI - на 0,14%, до 2390,83 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,2% - до 5723,7 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,32%, до 19965,73 пункта.

Политические новости крупнейшей экономики мира оказывают влияние на ход азиатских торгов. Так, газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники написала, что спецпрокурор по делу о так называемом "российском вмешательстве" Роберт Мюллер созвал большое жюри, что может говорить о значительной интенсификации расследования о "вмешательстве России" в американские выборы.

По словам адвоката президента США Джея Секьюлоу, созыв большого жюри не означает, что сам Трамп находится под расследованием спецкомитета. Он выразил надежду, что теперь расследование будет ускорено и не "продлится несколько лет". Большое жюри начало работать при спецкомитете Мюллера в последние недели. Собеседники издания полагают, что его создание свидетельствует о возросшей интенсивности расследования или его вступлении в новую фазу.