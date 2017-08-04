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Индекс DJIA ставит седьмой подряд рекорд
07:40 04.08.2017 |
Американские фондовые индексы в четверг преимущественно снизились, однако DJIA вновь поставил рекорд - седьмой подряд, свидетельствуют данные торгов.
DJIA поднялся на 0,04% - до 22026,04 пункта, при этом в среду он впервые преодолел отметку в 22000 пунктов. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite опустился на 0,35%, до 6340,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 2472,14 пункта.
По словам управляющего директора Charles Schwab Рэнди Фредерика (Randy Frederick), снижение рынков вполне типично на фоне рекордов последнего года. "Каждый раз, когда основной индекс преодолевает тысячную отметку ... вы видите небольшое скольжение или откат. Это не что-то необычное", - сказал он агентству MarketWatch.
Корпорация Apple в среду сообщила о росте прибыли в третьем квартале 2016-2017 финансового года, завершившемся 1 июля, на 12% - до 8,717 миллиарда долларов.
Разводненная прибыль на акцию составила 1,67 доллара против 1,42 доллара годом ранее. Эксперты прогнозировали показатель на уровне 1,57 доллара за акцию.
Чистая прибыль одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, Yum! Brands, по итогам второго квартала сократилась на 38,69%, до 206 миллионов долларов, или 0,58 доллара на акцию. Эксперты ожидали показатель на уровне 0,61 доллара на акцию.
Производитель продуктов питания быстрого приготовления Kellogg Company увеличил квартальную прибыль на 0,7% - до 282 миллионов долларов, или 0,80 доллара на акцию. При этом аналитики ожидали показатель на уровне 0,92 доллара на акцию.
Чистая прибыль страховой компании American International Group Inc (AIG) во втором квартале снизилась на 41%, до 1,13 миллиарда долларов, или 1,19 доллара против 1,68 доллара годом ранее.
Между тем, индекс деловой активности в сфере услуг США в июле опустился до 53,9% с июньского уровня в 57,4%. Эксперты ожидали снижения только до 57%. Индекс занятости в секторе за месяц также уменьшился, до 53,6% с 55,8% месяцем ранее.
В свою очередь, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 июля, снизилось на 5 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 240 тысяч. Об этом ранее в четверг сообщило минтруда США. Эксперты ожидали снижения на 2 тысячи с первоначального показателя предыдущей недели - до 242 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону увеличения на одну тысячу - до 245 тысяч.
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