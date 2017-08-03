Индекс DJIA впервые закрылся выше отметки в 22 тысячи пунктов на фоне отчета Apple

Американский фондовый индекс DJIA по итогам среды впервые в истории закрылся выше отметки в 22 тысячи пунктов на фоне сильных финансовых показателей американской корпорации Apple, свидетельствуют данные торгов.

DJIA поднялся на 0_24% - до 22016,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite остался на уровне открытия - 6362,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,05%, до 2477,57 пункта.

1 марта индекс DJIA впервые закрылся выше 21 тысячи пунктов, это уже третья тысячная отметка, которую показатель преодолел за год.

"Люди говорят, что это движение слишком сильное, но они так говорят уже довольно давно", - сказал агентству MarketWatch главный стратег Wells Fargo Funds Management Брайан Якобсен (Brian Jacobsen).

Чистая прибыль Apple в третьем квартале 2016-2017 финансового года, завершившемся 1 июля, выросла на 12% - до 8,717 миллиарда долларов. Выручка увеличилась на 7%, до 45,408 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,67 доллара против 1,42 доллара годом ранее. Эксперты прогнозировали показатель на уровне 1,57 доллара за акцию.

Согласно вышедшим ранее в среду данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в июле выросло на 178 тысяч по сравнению с первоначальным показателем июня. Но аналитики ожидали еще большего роста показателя - на 185 тысяч. При этом индикатор предыдущего месяца был пересмотрен в сторону увеличения - до 191 тысячи со 158 тысяч.

Теперь аналитики ожидают данных о безработице от минтруда США. Согласно прогнозу, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 29 июля, снизилось на 2 тысячи, до 242 тысяч.