Рынок акций Украины 2 августа замедлил рост

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рынок акций Украины 2 августа замедлил рост

19:00 02.08.2017 |

Фондовый рынок

 

Фондовый рынок Украины в среду несколько замедлил рост: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,13% - до 1136,76 пункта, индекс ПФТС - на 0,12%, до 288,32 пункта.

Объем торгов на УБ составил 9,17 млн грн, в том числе акциями - 6,8 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 92,2 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.

Индекс УБ в "зеленую зону" вытянули акции "Мотор Сичи" (+0,93%).

Тройку лидеров снижения составили бумаги "Донбассэнерго" (-0,63%), "Укрнафты" (-0,47%) и "Центрэнерго" (-0,19%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,3%) и "Мотор Сичи" (+0,5%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,56% - до 617,6 пункта при объеме торгов 0,7 млн злотых (4,9 млн грн).

В "индексной корзине" снизились в цене акции "Астарты" (-2,94%) и KSG Agro (-1,88%).

Ростом завершили торги акции "Милкиленда" (+1,89%), "Кернела" (+1,5%) и "Агротона" (+1,3%).
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

21:43 Зав­тра ино­стран­цы про­дол­жат ак­тив­но ску­пать ва­лю­ту на меж­бан­ке

20:51 При­ват­банк Leaks: ка­кие тай­ны на­цио­на­ли­за­ции рас­кры­ла Фейс­бу­ку экс-кор­по­ра­тив­ный сек­ре­тарь

19:00 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны 2 ав­гу­ста за­мед­лил рост

17:11 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 2 ав­гу­ста со­ста­вил 25,9042 грн

16:58 JPMorgan бу­дет ис­поль­зо­вать ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект для осу­ществ­ле­ния тор­го­вых опе­ра­ций

16:38 Дол­лар США 2 ав­гу­ста дер­жит­ся на ми­ни­му­ме за 15 ме­ся­цев по­сле вы­хо­да стат­дан­ных

14:40 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР вы­рос­ли 2 ав­гу­ста, по­до­ро­жа­ли ак­ции по­став­щи­ков Apple

11:12 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 2 ав­гу­ста

10:35 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 01.08.2017

10:30 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 02.08.17

10:23 НБУ про­дал 1 ав­гу­ста бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 10 737 млн гри­вен

10:21 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 1 ав­гу­ста умень­шил­ся на $6,1 млн до $156,8 млн

09:52 НБУ при­знал не­пла­те­же­спо­соб­ным банк "Гефест"

09:12 Мин­фин 1 ав­гу­ста раз­ме­стил грив­не­вые ОВГЗ на 484 млн гри­вен

09:08 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 2 ав­гу­ста в рам­ках кор­рек­ции

• дальше…

21:19 Гла­ва груп­пы по под­держ­ке Укра­и­ны в Ев­ро­ко­мис­сии: Глав­ным при­о­ри­те­том вы­сту­па­ет мас­штаб­ная борь­ба с кор­руп­ци­ей

21:09 За­кон о вве­де­нии но­вых санк­ций про­тив Рос­сии преду­смат­ри­ва­ет вы­де­ле­ние $30 млн на под­держ­ку энер­го­без­опас­но­сти Укра­и­ны

19:50 Топ­ли­во 2 ав­гу­ста до­ро­жа­ло в мел­ком опте, в роз­ни­це до­ро­жа­ет толь­ко сжи­жен­ный газ

18:53 "Укра­ин­ская биржа" за­пу­сти­ла тор­ги фью­черса­ми на пше­ни­цу

18:42 Це­ны на нефть 2 ав­гу­ста ко­леб­лют­ся на дан­ных Минэнер­го США, Brent тор­гу­ет­ся у $51,5 за бар­рель

14:46 ОАЭ от­ме­ни­ли за­прет на им­порт укра­ин­ской про­дук­ции пти­це­вод­ства

14:02 Мей­джо­ры и «При­ват» 2 ав­гу­ста под­ня­ли це­ну ав­то­га­за

13:56 В ян­ва­ре-июне Укра­и­на уве­ли­чи­ла до­бы­чу га­за на 1,7% до 9,8 млрд куб. м

13:28 ОПЕК столк­ну­лась с про­ти­во­ре­чи­вой си­ту­а­ци­ей

11:43 Ту­ризм воз­вра­ща­ет­ся в Ки­ев: ре­зуль­та­ты 1-го по­лу­го­дия 2017 го­да на рын­ке ка­че­ствен­ных оте­лей

• дальше…

21:24 Трамп: ряд по­ло­же­ний за­ко­на о санк­ци­ях про­тив РФ про­ти­во­ре­чат кон­сти­ту­ции США, но вы­пол­нять­ся бу­дут

21:09 За­кон о вве­де­нии но­вых санк­ций про­тив Рос­сии преду­смат­ри­ва­ет вы­де­ле­ние $30 млн на под­держ­ку энер­го­без­опас­но­сти Укра­и­ны

21:01 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 2 ав­гу­ста 2017 го­да

18:36 Трамп под­пи­сал за­кон об ан­ти­рос­сий­ских санк­ци­ях - Bloomberg

17:17 Пра­ви­тель­ство Гре­ции внед­ря­ет си­сте­му объ­ек­тив­ной сто­и­мо­сти жи­лья

15:25 Мол­да­вия объ­яви­ла Ро­го­зи­на пер­со­ной нон-гра­та

12:02 Как пен­си­о­не­ры тя­нут эко­но­ми­ку США

09:49 США мо­гут при­нять ме­ры про­тив Ки­тая в тор­го­вой сфе­ре - СМИ

08:38 Ре­гла­мент "Евровидения" из­ме­нен из-за Рос­сии

08:23 Се­нат США утвер­дил но­во­го гла­ву ФБР

01.08 В Че­хии на­зре­ва­ет пер­вый ипо­теч­ный «пу­зырь»

01.08 На­цио­наль­ное со­бра­ние Фран­ции одоб­ри­ло ре­фор­му рын­ка тру­да

01.08 В Гер­ма­нии те­сти­ру­ют си­сте­му рас­по­зна­ва­ния лиц в об­ще­ствен­ных ме­стах

01.08 19 са­мых про­дук­тив­ных стран ми­ра

01.08 Ев­ро­па при­вле­ка­ет хедж-фон­ды на фоне ро­ста эко­но­ми­ки

• дальше…

12:36 Стан­ция мет­ро "Кловская" пол­но­стью от­ка­за­лась от же­то­нов. На оче­ре­ди еще че­ты­ре стан­ции

11:43 Ту­ризм воз­вра­ща­ет­ся в Ки­ев: ре­зуль­та­ты 1-го по­лу­го­дия 2017 го­да на рын­ке ка­че­ствен­ных оте­лей

08:00 Клич­ко: Пар­ков­ка в Ки­е­ве с 10 ав­гу­ста бу­дет опла­чи­вать­ся толь­ко через пар­ко­ма­ты, смс и та­ло­ны

01.08 Что ждет Укра­и­ну, ес­ли мед­ре­фор­му не при­мут

31.07 По­че­му укра­и­нец про­тив рын­ка зем­ли

31.07 Dragon Capital по­ку­па­ет два биз­нес-цен­тра в Ки­е­ве

28.07 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить сне­го­пла­виль­ный пункт за 43 мил­ли­о­на гри­вен

27.07 СП "Электронтранс" тре­бу­ет от­ме­нить ре­ше­ние тен­дер­но­го ко­ми­те­та о по­став­ке Ки­е­ву 40 низ­ко­поль­ных трам­ва­ев Pesa

26.07 С 1 ав­гу­ста часть Кон­трак­то­вой пло­ща­ди и ули­цы Са­гай­дач­но­го ста­нут пол­но­стью пе­ше­ход­ны­ми в ка­че­стве экс­пе­ри­мен­та

25.07 ФГИ объ­явил кон­курс на оцен­щи­ка 99,8% ак­ций "Киевпассервиса"

24.07 По­пыт­ка пол­но­го реб­рен­дин­га. Где на са­мом де­ле бы­ла Ма­ло­рос­сия

20.07 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить пя­тую ли­нию мет­ро

20.07 Стан­ция мет­ро Клов­ская пер­вой от­ка­жет­ся от же­то­нов

18.07 Стро­и­тель­ство на По­доль­ско-Вос­кре­сен­ском мо­сту нач­нет­ся через ме­сяц

18.07 Поль­ская Pesa вы­иг­ра­ла тен­дер на по­став­ку 40 трам­ва­ев для Ки­е­ва

• дальше…

21:19 Гла­ва груп­пы по под­держ­ке Укра­и­ны в Ев­ро­ко­мис­сии: Глав­ным при­о­ри­те­том вы­сту­па­ет мас­штаб­ная борь­ба с кор­руп­ци­ей

19:38 НАБУ про­ве­ря­ет про­ек­ты агент­ства Кась­ки­ва, уже есть за­дер­жан­ный

18:36 Трамп под­пи­сал за­кон об ан­ти­рос­сий­ских санк­ци­ях - Bloomberg

17:23 Ки­ев ини­ци­и­ру­ет раз­ве­де­ние сил на со­гла­со­ван­ных участ­ках на Дон­бас­се толь­ко по­сле обес­пе­че­ния круг­ло­су­точ­но­го мо­ни­то­рин­га ОБСЕ

13:38 Бои в При­азо­вье. Что про­ис­хо­дит под Во­дя­ным

13:18 Де­пу­тат Ра­ды Ан­то­ни­щак (БПП) про­сит Ген­про­ку­ра­ту­ру рас­сле­до­вать воз­мож­ную го­сиз­ме­ну Да­ни­лю­ка

09:18 Как из­ме­нит вой­ну на Дон­бас­се аме­ри­кан­ское ору­жие

01.08 "Ми­ша, у те­бя скуч­ное лицо". Как Са­а­ка­шви­ли "сдулся" в пря­мом эфи­ре

01.08 Да­ни­люк счи­та­ет сфаб­ри­ко­ван­ным де­ло про­тив не­го

01.08 По­че­му Трамп все же предо­ста­вит ору­жие Укра­ине, и чем это гро­зит

01.08 Ко­нец эпо­хи об­на­ла?

01.08 Что ждет Укра­и­ну, ес­ли мед­ре­фор­му не при­мут

01.08 Что за­ду­ма­ли ок­ку­пан­ты на Ба­хмут­ской трас­се

01.08 Госдеп и Пен­та­гон раз­ра­бо­та­ли план по­став­ки обо­ро­ни­тель­но­го во­ору­же­ния Укра­ине - WSJ

01.08 След­ствен­ные дей­ствия в от­но­ше­нии Да­ни­лю­ка мо­гут при­ве­сти к сры­ву бюд­жет­но­го про­цес­са

• дальше…

17:41 Nissan на­пом­нит за­быв­чи­вым во­ди­те­лям о ве­щах и лю­дях на зад­нем си­де­нье

17:07 Hyperloop One разо­гна­ли до 308 км/ч

16:54 Ком­форт и за­щи­та: вы­би­ра­ем до­вод­чик две­ри

16:08 Бит­ко­ин рас­пал­ся на две ва­лю­ты: как это про­изо­шло

15:15 Facebook ра­бо­та­ет над до­маш­ним план­ше­том для ви­део­звон­ков

12:52 В Ни­дер­лан­дах по­хи­ти­ли на пол­мил­ли­о­на ев­ро iPhone из дви­жу­ще­го­ся гру­зо­ви­ка

10:15 Элек­тро­к­рос­со­вер Jaguar на­зва­ли са­мым зна­чи­мым кон­цеп­том го­да

01.08 Ис­па­ния вы­даст США пред­по­ла­га­е­мо­го ха­ке­ра из Рос­сии

01.08 В Гер­ма­нии те­сти­ру­ют си­сте­му рас­по­зна­ва­ния лиц в об­ще­ствен­ных ме­стах

01.08 Ком­па­ния по до­бы­че крип­то­ва­лю­ты арен­до­ва­ла Boeing для пе­ре­воз­ки ви­део­карт

01.08 19 са­мых про­дук­тив­ных стран ми­ра

01.08 Гром­кость вы­хло­па Ford Mustang GT умень­ши­ли до уров­ня по­су­до­мой­ки

01.08 Mercedes-Benz от­ка­зал­ся от элек­три­че­ско­го B-клас­са

01.08 Бо­ты изоб­ре­ли свой язык: по­че­му Facebook ис­пу­гал­ся ис­кус­ствен­но­го ин­тел­лек­та?

31.07 Audi со­кра­тит рас­хо­ды ра­ди раз­ра­бот­ки элек­тро­мо­би­лей

• дальше…

31.07 15 на­вы­ков, ко­то­рые не­об­хо­ди­мы каж­до­му

25.07 Как ру­ко­во­ди­те­лям сти­му­ли­ро­вать кре­а­тив­ность со­труд­ни­ков

24.07 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных ком­па­ний вы­би­ра­ют Ки­тай для штаб-квар­ти­ры

24.07 15 са­мых вли­я­тель­ных лю­дей в сфе­ре IT

21.07 WSJ: Со­бе­се­до­ва­ния о при­е­ме на ра­бо­ту все ча­ще про­хо­дят в мес­сен­дже­рах

20.07 15 при­зна­ков то­го, что вам не­до­пла­чи­ва­ют

17.07 4 фра­зы, ко­то­рые не сто­ит го­во­рить кол­ле­гам

14.07 Уче­ные: длин­ный ра­бо­чий день ве­дет к раз­ви­тию арит­мии

04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

03.07 Хо­ти­те, чтобы ва­ша но­вая долж­ность на­зы­ва­лась "нин­дзя времени"?

26.06 Как не бо­ять­ся свет­ской бе­се­ды: 10 со­ве­тов

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно