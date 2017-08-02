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Рынок акций Украины 2 августа замедлил рост
19:00 02.08.2017 |
Фондовый рынок Украины в среду несколько замедлил рост: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,13% - до 1136,76 пункта, индекс ПФТС - на 0,12%, до 288,32 пункта.
Объем торгов на УБ составил 9,17 млн грн, в том числе акциями - 6,8 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 92,2 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.
Индекс УБ в "зеленую зону" вытянули акции "Мотор Сичи" (+0,93%).
Тройку лидеров снижения составили бумаги "Донбассэнерго" (-0,63%), "Укрнафты" (-0,47%) и "Центрэнерго" (-0,19%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,3%) и "Мотор Сичи" (+0,5%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,56% - до 617,6 пункта при объеме торгов 0,7 млн злотых (4,9 млн грн).
В "индексной корзине" снизились в цене акции "Астарты" (-2,94%) и KSG Agro (-1,88%).
Ростом завершили торги акции "Милкиленда" (+1,89%), "Кернела" (+1,5%) и "Агротона" (+1,3%).
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