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Индекс DJIA вновь поставил рекорд 1 августа, вплотную приблизившись к уровню 22000 пунктов
07:30 02.08.2017 |
Американские фондовые индексы в четверг выросли на фоне корпоративных отчетов, DJIA вновь поставил рекорд, вплотную приблизившись к уровню 22000 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA подорожал на 0,33% - до 21963,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,23%, до 6362,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,24%, до 2476,35 пункта.
Чистая прибыль американской корпорации Xerox по итогам первого полугодия 2017 года увеличилась на 9,2% в годовом выражении, до 212 миллионов долларов. Фармацевтическая компания Pfizer увеличила прибыль за полугодие на 22%, до 6,194 миллиарда долларов.
Инвесторы также ждали отчета корпорации AppleAAPL, который должен быть опубликован во вторник после закрытия торгов.
Кроме того, потребительские доходы в США в июне уменьшились на 3,5 миллиарда долларов, или на 0,1% по сравнению с маем, расходы выросли на 8,1 миллиарда долларов, или на 0,1%, говорится в релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики ожидали роста расходов в месячном выражении на 0,1%, а доходов - на 0,4%. Располагаемые доходы населения в США в июне снизились менее чем на 0,1%, или на 4,2 миллиарда долларов.
"Сочетание (рыночных) реалий и позитивных отчетов заставляет рынки расти", - отметил рыночный стратег Prudential Financial Куинси Кросби (Quincy Krosby), чьи слова приводит агентство MarketWatch.
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