Биржи АТР закрылись 1 августа в плюсе на статистике из Китая и решениях ЦБ Австралии

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в зеленой зоне на фоне статистики по деловой активности Китая и сохранения ключевой ставки ЦБ Австралии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,6% - до 3292,64 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,18%, до 1882,47 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,79% - до 27540,23 пункта, корейский KOSPI - на 0,84%, до 2422,96 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,91%, до 5772,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,3%, до 19985,79 пункта.

Индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в июле, по версии независимого исследования делового издания Caixin, показал максимальные темпы роста за последние четыре месяца на фоне экономической стабилизации, составив 51,1 пункта против 50,4 пункта в июне. Аналитики ожидали, что показатель сохранится на уровне 50,4 пункта.

Инвесторы также отреагировали на сохранение ключевой ставки Центробанка Австралии на уровне 1,5%. Решение совпало с прогнозами экспертов. При этом регулятор предупредил, что рост курса национальной валюты может ослабить инфляцию и повлиять на прогнозные показатели роста экономики и безработицы в регионе.

На фоне решения регулятора австралийский доллар поднимался в цене в ходе торгов. Это повлияло на рост стоимости акций на товарных биржах Австралии вслед за ростом цен на продукцию компаний. По итогам торгов бумаги ряда горнодобывающих и нефтяных компаний Австралии поднялись в цене: Rio Tinto - на 0,24%, BHP Billiton - на 1,2% и Woodside Petroleum - на 2,26%.