DJIA 31 июля обновил рекорд на фоне отчетностей компаний США

Американские фондовые индексы в понедельник не продемонстрировали единой динамики, однако DJIA обновил рекорд на фоне отчетностей компаний США, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA вырос на 0,28% - до 21891,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite снизился на 0,42% - до 6348,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,07% - до 2470,30 пункта.

На прошлой неделе Boeing сообщил об увеличении чистой прибыли в первом полугодии в годовом выражении в 3,3 раза. Чистая прибыль крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первой половины 2017 года выросла в 3,34 раза, составив 2,324 миллиарда долларов. Один из старейших и самых известных частных инвестиционных фондов в США Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) сообщил о прибыли по итогам первого полугодия в 1,666 миллиарда долларов по сравнению с убытком в 487,105 миллиона в аналогичном периоде прошлого года.

Между тем, акции бумаг компаний технологического сектора продолжают дешеветь. По словам старшего инвестстратега PNC Asset Management Group Билла Стоуна, каких-либо предпосылок для такого снижения нет. "Я думаю, это может быть пересмотр портфелей перед концом месяца, потому что фундаментальных оснований нет", - сказал он агентству MarketWatch.

Инвесторы также ждут отчета корпорации AppleAAPL во вторник после завершения торгов.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в июне вырос на 1,5%, тогда как инвесторы ожидали снижения на 0,8%.