Финансовые новости
- |
- 01.08.17
- |
- 04:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Фондовые индексы Украины закончили июль разнонаправленной динамикой
19:27 31.07.2017 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,3% - до 1118,56 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,12% - до 287,92 пункта.
Объем торгов на УБ составил 8,83 млн грн, в том числе акциями 8,37 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 41,88 млн грн, в том числе акциями - 0,32 млн грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Донбассэнерго" (-1,58%), "Центрэнерго" (-0,92%) и "Укрнафты" (-0,86%).
В "зеленой зоне" завершили торги акции "Мотор Сичи" (+0,12%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,04%).
На ПФТС прошли сделки с акциями "Центрэнерго" (+1,3%) и "Мотор Сичи" (-0,2%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,43% - до 627,36 пункта при объеме торгов 1,3 млн злотых (9,1 млн грн).
Почти все индексные акции завершили торги снижением стоимости. Худшая динамика зафиксирована по бумагам Coal Energy (-9,57%), "Агротона" (-3,72%) и KSG Agro (-3,59%).
Не изменились котировки только акций агрохолдинга ИМК и "Овостара".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Данилюк отвергает все обвинения в неуплате налогов и продолжит отпуск
ТОП-НОВОСТИ
|Пенс назвал Россию главной угрозой для балтийских стран
|Генпрокуратура подозревает Данилюка в уклонении от уплаты налогов
|Почему украинец против рынка земли
|Суды начали штрафовать владельцев авто на литовских номерах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовые индексы Украины закончили июль разнонаправленной динамикой
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 31 июля составил 25,8548 грн
|Банки Швейцарии заплатили $1 млрд по по отрицательным процентным ставкам
|Депозитные ставки для физлиц 31.07.17
|Фунт слабо дешевеет, оставаясь на максимуме с конца 2016 г перед решением по ставке
|Платёжный сервис Samsung Pay может появиться на смартфонах сторонних брендов
Это интересно
|Полиция провела обыски у заключенных Полтавского СИЗО по делу о фейковой рассылке смс-сообщений
|9 привычек успешных людей
|На заправках в США были обнаружены скиммеры, передающие украденные данные платежных карт через текстовые сообщения
|«Электрошокер» STEER не даст водителям уснуть за рулём
|В Германии запретили дизельные Porsche Cayenne
|В США впервые провели редактирование человеческих эмбрионов
|Джефф Безос стал самым богатым человеком мира, обойдя Билла Гейтса