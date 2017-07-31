Финансовые новости
- |
- 31.07.17
- |
- 09:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи АТР в основном растут 31 июля на увеличении нефтяных цен
08:15 31.07.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в понедельник преимущественно в плюсе на росте нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.26 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,58%, до 3272,24 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1878,61 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,74% - до 27180,02 пункта, корейский KOSPI при этом уменьшался на 0,28%, до 2394,15 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,62%, достигая 5738 пунктов, японский фондовый индекс Nikkei 225 снижался на 0,07%, до 19945,20 пункта.
Стоимость "черного золота" увеличивается в среднем на 0,4%, при этом нефть марки WTI впервые с 30 мая поднялась выше психологической отметки в 50 долларов за баррель, а стоимость нефти марки Brent в пятницу впервые с 30 мая поднялась выше отметки в 52 доллара за баррель. Инвесторы отреагировали на данные о том, что технический комитет экспертов стран ОПЕК+ (ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран) 7-8 августа проведет в Абу-Даби встречи с некоторыми участниками соглашения о сокращении добычи нефти с целью обсудить выполнение ими своих обязательств по сделке.
Кроме того, ранее агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США рассматривают введение санкций против нефтяного сектора Венесуэлы в ответ на выборы в национальное учредительное собрание в Венесуэле. Это также способствует удорожанию сырья. В результате растут в цене акции энергетических компаний региона. Так, бумаги австралийской Woodside Petroleum дорожают на 1,37%, китайской Sinopec Shanghai Petrochemical - на 1,32%, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) - на 0,34%.
При этом трейдеры не реагируют на недавний запуск ракеты Северной Кореей. В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.
Северная Корея утверждает, что ракета была межконтинентальной и преодолела над Японским морем расстояние в 988 километров за 47 минут и 12 секунд, достигнув максимальной высоты траектории в 3724,9 километра. По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Изматываящая тактика. ВСУ "выбивают" последних ветеранов "Новороссии"
ТОП-НОВОСТИ
|Выходные в АТО. Бойня в Красногоровке и как ВСУ стреляли в ответ
|BuzzFeed: Советник Путина Лесин был убит
|СМИ России: в войне санкций Москва потеряет больше
|На следующей неделе на межбанке произойдет курсовой разворот
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи АТР в основном растут 31 июля на увеличении нефтяных цен
|Индекс DJIA 28 июля вновь обновил рекорд
|На следующей неделе на межбанке произойдет курсовой разворот
|12 банков не выполнили требования по докапитализации
|Рынок акций Украины завершил торги 28 июля ростом
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28 июля
|НБУ отказал Гусельникову, Гуцериеву в покупке Сбербанка, Микитасю и Фуксу - в покупке Проминвестбанка
Это интересно
|Джефф Безос стал самым богатым человеком мира, обойдя Билла Гейтса
|От отмывания до похищения: 10 афер с биткоинами
|Организатору BTC-E в США предъявлены обвинения в махинациях с криптовалютой
|В Греции по делу об отмывании через биткоины задержали россиянина
|Представлены смартфоны с двумя дисплеями Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus
|Кабмин согласовал снижение скорости на дорогах населенных пунктов до 50 км/ч
|Великобритания в 2040 году перейдет на электромобили