Биржи АТР в основном растут 31 июля на увеличении нефтяных цен

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в понедельник преимущественно в плюсе на росте нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.26 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,58%, до 3272,24 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1878,61 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,74% - до 27180,02 пункта, корейский KOSPI при этом уменьшался на 0,28%, до 2394,15 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,62%, достигая 5738 пунктов, японский фондовый индекс Nikkei 225 снижался на 0,07%, до 19945,20 пункта.

Стоимость "черного золота" увеличивается в среднем на 0,4%, при этом нефть марки WTI впервые с 30 мая поднялась выше психологической отметки в 50 долларов за баррель, а стоимость нефти марки Brent в пятницу впервые с 30 мая поднялась выше отметки в 52 доллара за баррель. Инвесторы отреагировали на данные о том, что технический комитет экспертов стран ОПЕК+ (ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран) 7-8 августа проведет в Абу-Даби встречи с некоторыми участниками соглашения о сокращении добычи нефти с целью обсудить выполнение ими своих обязательств по сделке.

Кроме того, ранее агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США рассматривают введение санкций против нефтяного сектора Венесуэлы в ответ на выборы в национальное учредительное собрание в Венесуэле. Это также способствует удорожанию сырья. В результате растут в цене акции энергетических компаний региона. Так, бумаги австралийской Woodside Petroleum дорожают на 1,37%, китайской Sinopec Shanghai Petrochemical - на 1,32%, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) - на 0,34%.

При этом трейдеры не реагируют на недавний запуск ракеты Северной Кореей. В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

Северная Корея утверждает, что ракета была межконтинентальной и преодолела над Японским морем расстояние в 988 километров за 47 минут и 12 секунд, достигнув максимальной высоты траектории в 3724,9 километра. По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря.