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Индекс DJIA 28 июля вновь обновил рекорд
06:50 31.07.2017 |
Американские фондовые индексы в пятницу преимущественно снизились на фоне отчетности компаний, однако DJIA вновь обновил рекорд, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA вырос на 0,15% - до 21830,31 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite уменьшился на 0,12%, до 6374,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,13%, до 2472,10 пункта.
Amazon сообщил о снижении чистой прибыли по итогам первого полугодия в 1,5 раза, до 921 миллиона долларов, или 1,87 доллара против 2,84 доллара на акцию. По итогам второго квартала прибыль Amazon составила 197 миллионов долларов, что в 4,35 раза меньше показателя за аналогичный период 2016 года, или 0,40 доллара на бумагу против 1,78 доллара годом ранее. Эксперты ожидали прибыль в размере 1,42 доллара за акцию.
Чистая прибыль нефтегазового гиганта ExxonMobil по итогам второго квартала выросла почти в 2 раза, до 3,35 миллиарда долларов, или 0,78 доллара на акцию против 0,41 доллара во втором квартале 2016 года. Однако аналитики ожидали показатель на уровне 0,84 доллара.
"Неудивительно, что участники рынка фиксируют прибыль после долгого ралли, особенно в преддверии августа, который исторически является сложным месяцем", - считает рыночный стратег Prudential Financial Куинси Кросби (Quincy Krosby), чьи слова приводит агентство MarketWatch.
Инвесторы обратили внимание также на новости о том, что сенат проголосовал против "урезанного" плана по отмене реформы здравоохранения Obamacare.
Республиканцы пытаются выработать замену Obamacare, которая обязала американцев под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысила налоги на здравоохранение, а в обмен предложила субсидии и расширение помощи бедным. Кроме того, в пятницу стало известно, что реальный рост ВВП США во втором квартале 2017 года, согласно первой оценке, составил 2,6% в годовом выражении, как и предполагали эксперты.
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