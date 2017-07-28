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Биржи АТР в основном снижаются 28 июля вслед за техсектором США
08:01 28.07.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в пятницу преимущественно в минусе, что вызвано ослаблением технологического сектора в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.45 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,04%, до 3248,34 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - поднимался на 0,08%, до 1867,49 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,63% - до 26959,37 пункта, корейский KOSPI - на 1,45%, до 2407,84 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 1,56%, достигая 5694,9 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 дешевел на 0,68%, до 19943,45 пункта.
По итогам торгов четверга индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite уменьшился на 0,63%, до 6382,19 пункта. При этом стоимость акций 25 компаний, входящих в индекс, уменьшилась более, чем на 10%. Среди них - разработчик программного обеспечения CA Inc. (снижение цены бумаг на 10,25%) и бюджетная авиакомпания Spirit Airlines (падение стоимости акций на 17,97%).
"Акции высокотехнологичных компаний США прошли впечатляющее ралли в прошлом месяце. Немногие инвесторы могли бы себе такое вообразить. Я думаю, что вполне естественно при этом наблюдать фиксацию прибыли в краткосрочной перспективе", - сказал агентству Рейтер главный стратег Daiwa Securities Хирокадзу Кабея (Hirokazu Kabeya).
Инвесторы также отыгрывают статданные из Японии. Ранее в пятницу статистическое бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны сообщило о том, что уровень безработицы в Японии с учетом сезонных колебаний в июне уменьшился до 2,8% с отметки предыдущего месяца в 3,1%. Аналитики ожидали, что индикатор опустится только до 3,0%.
При этом потребительские цены в Японии в июне в годовом исчислении выросли на 0,4%, а месячном - не изменились. Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в июне также выросли на 0,4% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее.
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