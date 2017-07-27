Рынки акций Азии выросли 27 июля до максимума за 10 лет

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в четверг вслед за новыми рекордами Уолл-стрит на решениях Федеральной резервной системы и квартальной отчетности компаний.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 1%, 160,81 пункта и обновил максимум за 10 лет. Темпы роста были самыми значительными со 2 июня.

Японский Nikkei 225 повысился на 0,2%, более широкий индекс Topix - на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,4%, индийский Sensex и китайский Shanghai Composite почти не изменились. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,7%.

Рост ВВП Южной Кореи во II квартале замедлился до 0,6% с 1,1% в январе-марте - максимального повышения с 2015 года. В годовом выражении повышение составило 2,7%. Темпы изменения ВВП совпали с ожиданиями рынка.

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 1-1,25% в соответствии с ожиданиями. При этом Федрезерв заявил, что планирует начать сокращение портфеля активов, объем которого после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн, "относительно скоро" вместо прежней формулировки "в этом году".

"Главная мысль июльского коммюнике ФРС заключается в том, что ЦБ с высокой степенью вероятности объявит дату начала сокращения активов на балансе на сентябрьском заседании, но при этом ФРС обеспокоена инфляцией", - заявил главный экономист BNP Paribas по Северной Америке Пол Мортимер-Ли.

Золото подорожало до максимума за шесть недель на заявлениях ФРС. Доллар подешевел по отношению к большинству мировых валют.

Цена акций Samsung Electronics поднялась на 0,8% после обнародования рекордных квартальных результатов.

Тайваньский индекс Taiex вырос на 0,9%, главным фактором стало повышение стоимости бумаг Hon Hai Precision (также известной как Foxconn) на 1,7%. Foxconn в среду объявила, что вложит $20 млрд в строительство нового завода по производству ЖК-дисплеев в Висконсине (США).

Курс ценных бумаг Nintendo подскочил на 7,6%, поскольку прибыль компании в апреле-июне превзошла ожидания рынка более чем вдвое. Акции Nintendo в четверг лидировали по объему торгов в Японии.

Китайские девелоперы сохранили положительную динамику после сильной отчетности China Evergrande Group. Котировки акций Evergrande взлетели на 13,9% на торгах в Гонконге, Sunac China Holdings - на 7,3%.

Рыночная стоимость проблемного сырьевого трейдера Noble Group рухнула почти на 50% в ходе торгов в Сингапуре, сократив падение к концу сессии до 31,3%. После завершения торгов в среду компания предупредила, что зафиксирует чистый убыток по итогам второго квартала подряд. Это повысило опасения, что Noble не сможет избежать банкротства, отмечают эксперты. Noble также продаст большинство активов за пределами Азии, чтобы собрать деньги для погашения задолженности.

