Все три основных индекса США выросли 26 июля до рекордов на фоне решения ФРС

Американские фондовые индексы в среду выросли до рекордных уровней на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении ставки, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA увеличился на 0,45% - до 21711,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,16%, до 6422,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,03%, до 2477,83 пункта.

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных РИА Новости.

ФРС в 2017 году повышала ставку два раза: в июне - до 1-1,25% и в марте - до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными - по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

Ранее американский концерн Boeing сообщил о росте чистой прибыли в первом полугодии 2017 года в 3,3 раза, до 3,212 миллиарда долларов, или 5,22 доллара на акцию против 1,51 доллара годом ранее. Компания также улучшила прогноз по прибыли на акцию в 2017 году до 11,1-11,3 доллара с 10,35-10,55 доллара.

Чистая прибыль телекоммуникационного гиганта AT&T в первом полугодии 2017 года выросла на 2,5%, до 7,588 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию за год составила 1,19 доллара против 1,17 доллара в первом полугодии 2016 года, выручка компании при этом опустилась на 2,3%, до 79,202 миллиарда долларов.

Между тем продажи новых домов в США в июне выросли на 0,8% по сравнению с пересмотренным показателем мая - до 610 тысяч. При этом аналитики ожидали большего роста показателя - на 1,4% по сравнению с первоначальным майским индикатором, до 615 тысяч. Показатель мая был пересмотрен в сторону уменьшения - до 605 тысяч с сообщавшихся ранее 610 тысяч.