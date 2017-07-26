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Фондовые индексы АТР 26 июля изменились разнонаправленно, подорожали акции сырьевых компаний
14:01 26.07.2017 |
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно в среду, подорожали акции горнодобывающих и нефтяных компаний.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%, китайский Shanghai Composite потерял 0,1%, южнокорейский KOSPI упал на 0,2%, тайваньский Taiex - также на 0,4%.
Подъем цен на медь и другие металлы, а также нефть, оказал поддержку, в частности, австралийскому рынку акций, где сырьевой сегмент является существенным.
Стоимость бумаг BHP Billiton подскочила по итогам торгов на 3,3%, Rio Tinto - на 2,6%.
Акции австралийской нефтекомпании Santos подорожали на 5,3%, китайских PetroChina и Cnooc - соответственно на 3,1% и 2,3%.
"Повышение цен на медь и нефть говорит об улучшении прогноза для промышленности", - отмечает аналитик CMC Markets Майкл МакКарти.
Рост цен на сырьевые товары отмечается на фоне укрепления доллара США, которое обычно способствует снижению стоимости сырья - такая ситуация указывает на оптимизм инвесторов, пишет MarketWatch.
Укрепление доллара США относительно иены в среду поддержало акции японских экспортеров.
Стоимость бумаг Honda Motor увеличилась на 0,5%, Toyota Motor - на 1,3%, Canon Inc. - на 0,1%.
Акции Noble Group на торгах в Сингапуре в среду подешевели на 2,5%. Один из крупнейших сырьевых трейдеров Азии предупредил, что зафиксирует чистый убыток по итогам второго квартала подряд. Это повысило опасения, что Noble не сможет избежать банкротства, отмечают эксперты.
Как ожидают в Noble, чистый убыток компании во втором квартале составит от $1,7 млрд до $1,8 млрд.
Трейдер также объявил в среду о продаже газового и энергетического бизнеса Mercuria Energy America Inc. за $248 млн.
Внимание рынка в среду направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут обнародованы в 21:00 мск. Большинство аналитиков и экономистов ожидает, что Федрезерв не станет менять целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate). В настоящее время ставка находится в диапазоне 1-1,25% годовых после повышения на 25 базисных пунктов в прошлом месяце.
При этом эксперты будут ждать от ФРС сигналов о том, когда Центробанк намерен приступить к сокращению объема активов на балансе.
Глава Резервного банка Австралии (РБА) Филип Лоу заявил в среду, что ЦБ не видит необходимости менять свою политику в ответ на изменение подхода других Центробанков. РБА будет придерживаться собственного базового сценария, предусматривающего постепенное усиление инфляции в будущем, сказал Ф.Лоу.
Австралийский Центробанк не намерен подстегивать инфляцию с помощью дальнейшего снижения ставки, поскольку это может негативно отразиться на финансовой стабильности, отметил глава РБА. Он также отверг идею о том, что подъем ставок в США и Канаде требует от австралийского ЦБ идти тем же путем.
Потребительские цены в Австралии во втором квартале 2017 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,9% в годовом выражении. Инфляция замедлилась по сравнению с первым кварталом, когда было отмечено повышение цен соответственно на 0,5% и 2,1%.
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