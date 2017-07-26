NASDAQ и S&P 500 выросли до рекордов на фоне статистики и новостей компаний

Американские фондовые индексы NASDAQ и S&P 500 во вторник выросли до рекордных уровней на фоне статистики и корпоративных сообщений, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA увеличился на 0,47% - до 21613,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,02%, до 6412,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,29%, до 2477,1 пункта.

Индекс доверия потребителей в США в июле вырос до 121,1 пункта с пересмотренного июньского показателя в 117,3 пункта. При этом аналитики, напротив, прогнозировали снижение показателя до 116,5 пункта с первоначального июньского уровня в 118,9 пункта.

Индекс жилья S&P/Case-Shiller в мае вырос в годовом выражении на 5,7%, тогда как эксперты ожидали роста на 5,8%.

Чистая прибыль одного из крупнейших мировых производителей строительной и горной техники, Caterpillar, приходящаяся на владельцев обыкновенных акций, за первые шесть месяцев 2017 года выросла в годовом выражении на 21,1% - до 994 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,67 доллара против 1,4 доллара годом ранее. Совокупный объем продаж за отчетный период увеличился на 6,8% и составил 21,153 миллиарда долларов.

Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам первой половины 2017 года уменьшил в годовом выражении чистую прибыль на 1,47% - до 8,950 миллиарда долларов. Падение чистой прибыли стало рекордным с 2008 года.

Также инвесторы обратили внимание на приобретение брендом Michael Kors Holdings британского производителя обуви и аксессуаров класса люкс Jimmy Choo. Согласно условиям сделки, Jimmy Choo получат 2,3 фунта стерлингов за одну акцию. Общая сумма сделки, пишет агентство Рейтер, составляет 1,2 миллиарда долларов.