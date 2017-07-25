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Биржи АТР преимущественно снижаются 25 июля перед заседанием ФРС США
08:27 25.07.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются во вторник преимущественно в минусе, трейдеры проявляют осторожность перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.06 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,14%, до 3246,04 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,33%, до 1848,52 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,01% - до 26849,76 пункта, корейский KOSPI - уменьшался на 0,14%, до 2448,11 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,85%, достигая 5736,5 пункта, а японский фондовый индекс Nikkei 225 уменьшался на 0,03%, до 19969,69 пункта.
Биржи региона в основном снижаются в преддверии двухдневного заседания ФРС США по монетарной политике, которое состоится 25-26 июля. Поскольку повышения ставки не ожидается, основное внимание трейдеров будет сосредоточено на риторике регулятора.
В июне ФРС повысила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%, а также сообщила о планах начать сокращение портфеля активов в текущем году. По данным CME Group, в настоящий момент инвесторы оценивают вероятность повышения ставки на ближайшем заседании ФРС в 3,1%.
В то же время австралийский индекс S&P/ASX 200 растет в рамках коррекции после снижения днем ранее. В ходе торгов понедельника индекс Австралии опускался на фоне удешевления американской валюты. Дополнительное давление оказали снижающиеся цены на сырье, в частности, на железную руду, это привело к удешевлению стоимости акций австралийских компаний.
Положительное влияние на индекс во вторник также оказывает удорожание нефти, благодаря которому растет цена акций энергетических компаний региона. Так, бумаги Newcrest Mining дорожают на 3,64%, Fortescue Metals - на 3,01%, акции Woodside Petroleum растут в цене на 0,86%, Santos - на 1,25%, Rio Tinto Ltd - на 0,89%.
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