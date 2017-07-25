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NASDAQ 24 июля обновил рекорд на фоне внутренних данных и ожидания заседания ФРС
07:20 25.07.2017 |
Американские фондовые индексы в понедельник преимущественно снизились, однако NASDAQ обновил рекорд на фоне внутренних данных и ожидания заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA снизился на 0,31% - до 21513,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite поднялся на 0,36%, до 6410,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,11%, до 2469,91 пункта.
Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в июне снизилось на 1,8% по сравнению с показателем мая - до 5,52 миллиона. При этом аналитики ожидали меньшего снижения показателя - на 1%, до 5,58 миллиона с показателя мая в 5,62 миллиона сделок.
Заседание ФРС США состоится 25-26 июля. Инвесторы не ждут повышения ставки, однако рассчитывают на какие-либо намеки регулятора о том, будет ли он повышать процентную ставку в этом году, и сколько раз. В июне ФРС повысила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%, а также сообщила о планах начать сокращение портфеля активов в текущем году. По данным CME Group, в настоящий момент инвесторы оценивают вероятность повышения ставки на ближайшем заседании ФРС в 3,1%.
В США продолжается сезон отчетов, который пока эксперты оценивают положительно. Как отметила MarketWatch аналитик в Bank of America Merrill Lynch Савита Сабрамэниан (Savita Subramanian), прибыль на акцию 68% отчитавшихся компаний оказалась лучше прогнозов, 75% компаний превзошли ожидания по объему продаж, и 53% - по обоим этим показателям.
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