Большинство рынков акций АТР выросли 24 июля, Токио и Сидней закрылись в минусе

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в понедельник, при этом Австралия и Япония ушли в минус из-за укрепления нацвалют и снижения стоимости акций компаний из нефтегазовой отрасли и перерабатывающей промышленности, пишет MarketWatch.

На этой неделе участники рынка ждут потока квартальной отчетности азиатских компаний, включая Nintendo Co. и Singapore Airlines. Кроме того, 25-26 июля пройдет очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которая, по мнению инвесторов и аналитиков, на этот раз не будет менять ни один из аспектов денежно-кредитной политики.

Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,2%. На прошлой неделе индикатор поднимался до максимума с декабря 2007 года.

Японский индекс Nikkei 225 снизился к концу торгов на 0,6%. Иена в паре с долларом США укрепляется пятую сессию подряд. Австралийский S&P/ASX 200 упал также на 0,6% на фоне снижения цен на сырье

Южнокорейский KOSPI повысился на 0,1%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,6%. Индийский Sensex поднялся на 0,6%, обновив исторический максимум.

Вместе с тем гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%. ЦБ Китая увеличил вливания ликвидности в финансовую систему через операции обратного репо.

Индекс нефтегазовых компаний MSCI Asia Pacific Industry упал на 0,6%, индекс промпредприятий MSCI Asia Pacific - также на 0,6%, сообщает агентство Bloomberg.

Цена бумаг японской нефтяной корпорации Inpex уменьшилась на 1%, китайской CNOOC - на 0,2%, австралийской Santos - на 2,2%. Курс акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton опустился на 0,4% на торгах в Сиднее, Rio Tinto - на 0,7%.

Большинство крупных банков Австралии снова оказались под давлением: ANZ потерял 0,7%, Commonwealth Bank - 0,5%, Westpac - 0,8%, National Australia Bank - 1%.

Возобновившееся снижение доходности гособлигаций болезненно ударило по страховщикам, которые активно инвестируют в долговые рынки: Dai-ichi Life потеряла 1,7% капитализации, T&D Holdings - 1,9%.

Акции китайских девелоперов подорожали в Гонконге, поставив новые рекорды стоимости: Sunac China прибавил 1,8%, Times Property - 2,2%, Yuzhou - 1,5%.