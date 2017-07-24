Биржи США завершили торги 21 июля в минусе после рекордного роста ранее

Американские фондовые индексы в пятницу снизились после предыдущих рекордов в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA уменьшился на 0,15%, до 21580,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,04%, до 6387,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,04%, до 2472,54 пункта.

Заседание ФРС США состоится на следующей неделе, 25-26 июля. Инвесторов интересует, будет ли регулятор повышать процентную ставку в этом году, и сколько раз. Слабые статданные США по инфляции и розничным продажам говорят о том, что регулятор может придерживаться более мягкой монетарной политики, считают эксперты.

В стране продолжается сезон корпоративных отчетов. Чистая прибыль американского концерна General Electric (GE) во втором квартале составила 1,4 миллиарда долларов, что в 2,1 раза меньше показателя прошлого года. Выручка концерна снизилась на 12%, до 29,6 миллиарда долларов.

Кроме того, чистая прибыль крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay во втором квартале упала в годовом выражении в 16 раз, составив 27 миллионов долларов. Выручка при этом выросла за квартал на 4,39%, до 2,328 миллиарда долларов.

Чистая прибыль производителя бытовых товаров и средств личной гигиены Colgate-Palmolive Company за второй квартал снизилась на 12,6%, до 524 миллиона долларов, или 0,59 доллара на акцию (0,67 доллара годом ранее).

Выручка компании за квартал снизилась на 0,49% - до 3,826 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Visa за третий квартал финансового года в годовом выражении выросла почти в пять раз - до 2,059 миллиарда долларов с 412 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию класса A в отчетном периоде составила 0,87 доллара против 0,17 доллара в третьем квартале прошлого финансового года.

"У нас был хороший рост, когда S&P 500 достиг рекорда, а рынок обычно не двигается по прямой линии", - приводит агентство MarketWatch слова старшего инвестсстратега RW Baird & Co Брюса Биттлса (Bruce Bittles).