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Биржи АТР преимущественно снижаются 21 июля после роста в четверг
08:25 21.07.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в пятницу в основном с негативной динамикой после роста в ходе торгов предыдущего дня, вызванного ростом цен на нефть и корпоративными новостями, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,21%, до 3238,15 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,02%, до 1848,38 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,13% - до 26706,31 пункта, корейский KOSPI - поднимался на 0,31%, до 2449,11 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,33%, достигая 5742,40 пункта, а японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,17%, до 20110,83 пункта.
Рост нефтяных цен был вызван данными Минэнерго США о снижении запасов "черного золота" в стране. Ведомство сообщило в среду, что коммерческие запасы нефти за неделю, завершившуюся 14 июля, снизились на 4,7 миллиона баррелей - до 490,6 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения только на 3,214 миллиона баррелей.
Инвесторы также отыгрывали корпоративные новости. Крупнейшая сталелитейная корпорация Южной Кореи POSCO сообщила о росте чистой прибыли во втором квартале 2017 года в 2,4 раза в годовом выражении, до 530 миллиардов вон (470 миллионов долларов). Выручка составила 14,944 триллиона вон (13,26 миллиарда долларов), что на 16,2% больше в годовом выражении. По мнению аналитиков банка ANZ, которое приводит агентство Market Watch, волна прибыли, появившаяся вчера, вероятно, продолжится.
В то же время трейдеры продолжают реагировать на решения мировых Центробанков. Так, Банк Японии по итогам июльского заседания вновь сохранил процентную ставку, применяемую к текущим счетам финансовых институтов в ЦБ, на отрицательном уровне - минус 0,1%. При этом Банк Японии заявил, что целевой показатель по инфляции будет достигнут позднее, чем планировалось. Теперь регулятор прогнозирует, что темпы роста потребительских цен в стране достигнут уровня около 2% в 2019 фингоду, который завершается в марте 2020 года. Ранее сообщалось, что инфляция достигнет целевого показателя до конца марта 2019 года.
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