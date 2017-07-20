Биржи АТР растут 20 июля вслед за биржами США, японский Nikkei 225 - на решении ЦБ по ставке

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются в плюсе, следуя динамике бирж США на внутренней статистике и корпоративных новостях; в том числе, японский индекс увеличивается на ослаблении иены после решения ЦБ страны сохранить ставку, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.54 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,17% - до 3236,58 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,59%, до 1849,96 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,30% - до 26752,92 пункта, корейский KOSPI - на 0,18%, до 2434,39 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,54% - до 5762,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,57%, до 20135,53 пункта.

По итогам июльского заседания Банк Японии сохранил процентную ставку, применяемую к текущим счетам финансовых институтов в ЦБ, на отрицательном уровне - минус 0,1%. Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков. Отрицательная процентная ставка была введена ЦБ Японии в январе 2016 года.

После решения регулятора курс доллара к иене вырос на 0,10%. Слабая иена помогает японским экспортоориентированным компаниям, так как увеличивает их доходы в национальной валюте. На этом фоне, в частности, стоимость акций Mitsubishi Motors Co. увеличивается на 2,69%, Mazda Motor - на 1,67%, а Nissan Motor - на 1,29%.

Остальные индексы региона растут вслед за рекордной динамикой бирж США на фоне данных по рынку недвижимости страны и новостей компаний. Так, количество новых домов в стране в июне выросло на 8,3% по сравнению с пересмотренным показателем мая, до 1,215 миллиона. Аналитики ожидали меньшего роста показателя - на 5,77% по сравнению с первоначальным показателем мая в 1,092 миллиона.

Чистая прибыль Morgan Stanley по итогам первого полугодия 2017 года выросла на 36% в годовом выражении, до 3,687 миллиарда долларов. Чистая выручка составила 19,248 миллиарда долларов, увеличившись на 15% в годовом выражении.