Три основных индекса США поставили рекорды 19 июля на новостях компаний, статистике по рынку жилья

Все три основных фондовых индекса США в среду выросли до исторических максимумов на фоне данных по рынку недвижимости страны и новостей компаний, свидетельствуют данные торгов.

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite поднялся на 0,64%, до 6385,04 пункта, DJIA вырос на 0,31%, до 21640,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,54%, до 2473,83 пункта.

Количество новых домов в стране в июне выросло на 8,3% по сравнению с пересмотренным показателем мая, до 1,215 миллиона. Аналитики ожидали меньшего роста показателя - на 5,77% по сравнению с первоначальным показателем мая в 1,092 миллиона.

Кроме того, число разрешений на строительство в июне увеличилось на 7,4% - до 1,254 миллиона с пересмотренного майского показателя в 1,168 миллиона. Аналитики ожидали индикатор на уровне 1,2 миллиона.

Чистая прибыль Morgan Stanley по итогам первого полугодия 2017 года выросла на 36% в годовом выражении, до 3,687 миллиарда долларов. Чистая выручка составила 19,248 миллиарда долларов, увеличившись на 15% в годовом выражении.

"Прибыли компаний в этом квартале фантастические, он - один из лучших за долгое время", - отметил старший портфельный менеджер Boston Company Джон Байлер агентству MarketWatch.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на новости о переговорах по слиянию компаний Discovery Communications и Scripps Networks Interactive.