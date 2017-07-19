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Биржи АТР растут 19 июля, кроме Кореи, в ожидании решений ЦБ Японии и ЕС по ставке
08:17 19.07.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются в плюсе, кроме корейского KOSPI, инвесторы ожидают решений центробанков Японии и ЕС по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.51 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,80% - до 3213,09 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,70%, до 1824,09 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,48% - до 26652,10 пункта, корейский KOSPI при этом опускался на 0,19%, до 2421,17пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,77% - до 5731,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,04%, до 20008,42 пункта.
"Инвесторы сосредоточили свое внимание на заседаниях центробанков Японии и ЕС по монетарной политике", - пишет агентство Ассошиэйтед Пресс. В четверг, 20 июля, состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). По итогам предыдущего заседания регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Согласно прогнозам аналитиков, регулятор не будет менять основные параметры своей политики.
По результатам июньского заседания ЕЦБ также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 60 миллиардов евро ежемесячно с апреля по декабрь 2017 года. Регулятор не исключил, что при необходимости программа может быть продлена, а объем выкупаемых активов изменен.
В тот же день состоится заседание ЦБ Японии. По итогам июньского заседания Банк Японии сохранил процентную ставку, применяемую к текущим счетам финансовых институтов в ЦБ, на отрицательном уровне - минус 0,1%. Отрицательная процентная ставка была введена ЦБ Японии в январе 2016 года. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне.
По итогам прошлого заседания Банк Японии решил продолжить политику количественного и качественного смягчения (QQE) с применением отрицательной ставки, нацеливаясь на достижение стабильного показателя инфляции в 2%.
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