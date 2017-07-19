Индекс Dow Jones 18 июля снизился на фоне ослабления доллара США

Республиканская партия оставила попытки изменить большую часть положений Закона о доступном медицинском обслуживании. Инвесторы отмечают, что недавние проблемы с реформированием системы здравоохранения породили сомнения в способности администрации Трампа претворить в жизнь другие заявленные проекты, касающиеся налоговой политики и налогово-бюджетного стимулирования.

Надежды на проведение такой, дружественной к бизнесу, политики способствовали росту акций, курса доллара и доходности гособлигаций после выборов президента США.

Если республиканцы не могут принять даже новый закон о медицинском обслуживании, "то они мало что могут сделать" с другими своими законодательными инициативами, полагает Тосихико Сакаи, старший управляющий по торговле валютными и финансовыми инструментами в Mitsubishi UFJ Trust and Banking.

Dow Jones Industrial Average опустился на 55 пунктов, или на 0,3%, до 21575 пунктов, в том числе в свете сильного снижения акций Goldman Sachs. S&P 500 вырос менее чем на 0,1%, Nasdaq Composite набрал 0,5%.

Индекс доллара WSJ на момент написания статьи понизился на 0,6% и достиг нового минимума со дня выборов.

Гособлигации США выросли в цене, доходность 10-летних бумаг опустилась, по данным Tradeweb, до 2,263% с 2,309%, наблюдавшихся в понедельник.

Хотя многие мировые фондовые индексы во вторник понизились, некоторые инвесторы полагают, что в конечном счете влияние политики на широкий рынок будет ограниченным. В котировках уже учтена сниженная вероятность уменьшения налоговой нагрузки и введения стимулирующих мер налогово-бюджетной политики, комментирует Эрнесто Рамос, директор BMO Global Asset Management по операциям с акциями.

"Сейчас динамика рынков определяется корпоративной отчетностью", - указал Рамос.

Бумаги Goldman Sachs Group снизились на 2,6%, после того как банк сообщил о понижении выручки от торговых операций на 17%. Это наибольшее снижение среди всех крупных банков, которые уже успели опубликовать отчетность за 2-й квартал. Акции Goldman Sachs стали аутсайдером DJIA в ходе утренней части торгов в США, их снижение стоило индексу примерно 40 пунктов.

В пятницу акции банков также снижались, хотя их финансовые показатели превышали ожидания. Инвесторы обеспокоены потенциалом в кредитном бизнесе и прогнозами на 2-е полугодие.

Акции Netflix Inc. подскочили на 14%, после того как компания во 2-м квартале значительно превысила прогнозы по росту числа подписчиков.

Индекс Stoxx Europe 600 понизился на 1,1%.

Ранее акции компаний из циклического сектора потребительских товаров, выпуск продукции которых обычно связан с экономическим ростом, возглавили падение в Азии. Снижение доллара негативно повлияло на настрой рынка в Австралии и Японии.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,2% на фоне падения акций крупных банков, а также сектора здравоохранения. Nikkei снизился на 0,6%. Китайский фондовый рынок частично восстановился после потерь понедельника. Shanghai Composite вырос на 0,3%.