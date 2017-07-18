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Рынок акций Украины завершил торги во вторник ростом
19:09 18.07.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги во вторник ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,79% - до 1058,69 пункта, индекс ПФТС - на 0,48%, до 284,02 пункта.
Объем торгов на УБ составил 8,4 млн грн, в том числе акциями 6,2 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 210,7 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". Тройку лидеров роста составили бумаги "Мотор Сичи" (+3,03%), Райффайзен Банка Аваль (+2,17%) и "Донбассэнерго" (+1,92%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+1,91%) и "Центрэнерго" (+1,32%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник упал на 1,17% - до 609,06 пунктов при объеме торгов 5 млн злотых (35 млн грн).
В "индексной корзине" подешевели бумаги "Астарты" (-4,09%), KSG Agro (-1,26%) и агрохолдинга ИМК (-0,69%).
С ростом завершили торги акции Coal Energy (+3,37%) и "Кернела" (+0,96%).
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