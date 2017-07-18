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Объем биржевых контрактов с ценными бумагами в июне был наименьшим за последние 12 месяцев, - НКЦБФР
13:52 18.07.2017 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НЦКБФР) констатирует, что объем биржевых контрактов с ценными бумагами в июне текущего года был наименьшим за последние 12 месяцев.
Об этом говорится в данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают Українські Новини.
Общий объем торгов на организованном рынке в июне 2017 составил 11,7 млрд гривен, что является наименьшим показателем за последних 12 месяцев.
В июне 2017 биржевые контракты заключались на 5 из 8 фондовых бирж.
Более 90% торгов состоялось на фондовых биржах "Перспектива" и "ПФТС" (торги с облигациями внутреннего государственного займа).
Наибольшее количество заключенных биржевых контрактов - на "Украинской бирже" (около 90% контрактов).
Объемы торгов с другими видами ценных бумаг остаются на минимальном уровне и формируются в основном за счет нескольких эмитентов.
Также в июне зафиксировано заметное увеличение объемов торгов, в 4,5 раза, с корпоративными облигациями.
Наблюдается тенденция снижения объемов биржевых контрактов, заключенных на рынке РЕПО.
в июне объемы контрактов на рынке РЕПО снизились более чем на 48% по сравнению с маем Предметом 95% всех контрактов, заключенных на рынке РЕПО, являются государственные облигации.
Отмечается рост объемов торгов на неорганизованном рынке после снижения в мае.
В течение июня 2017 года, по сравнению с маем, значительные изменения в объемах торгов и структуре торгов зафиксированы почти по всем финансовым инструментам, кроме форвардных контрактов.
Сообщается, что более 60% сделок с акциями на неорганизованном рынке осуществляются несколькими торговцами ценными бумагами.
По типу корпоративных облигаций структура торгов на неорганизованном рынке распределяется более равномерно.
По количеству сделок превалируют целевые облигации, которые используют строительные компании, их размещение происходит в основном среди физических лиц.
Кроме того, в течение июня средняя доходность по гривневым ОВГЗ составляла около 14,5-15% при минимальной доходности, зафиксированной на уровне 10,7% и максимальной 19,8%.
В течение трех месяцев подряд наблюдается падение средневзвешенной ставки годовой доходности, которая является предметом заключенных биржевых контрактов с ОВГЗ.
Однако с начала года отмечается заинтересованность инвесторов к государственным облигациям со среднесрочным сроком погашения.
Касательно торговли деривативами, в июне на рынке наибольшим спросом пользовались фьючерсные контракты на тройскую унцию золота (около 70%), второе место заняли срочные контракты на курс евро-доллар (около 18%).
Объем реальных средств, которые обращаются на срочном рынке, остается на низком уровне, а также объем по всем видам фьючерсных контрактов не превышает 10 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился на 17,21% до 236,95 млрд гривен в 2016 году по сравнению с 2015 годом.
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