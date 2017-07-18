Биржи АТР закрылись 18 июля преимущественно в плюсе на позитиве из КНР

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в плюсе, поскольку инвесторы обратили внимание на показатели по экономике Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,35% - до 3187,57 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,60%, до 1811,33 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,21% - до 26524,94 пункта, корейский KOSPI - на 0,04%, до 2426,04 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,18% - до 5687,4 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,59%, до 19999,91 пункта.

В понедельник государственное статистическое бюро Китая сообщило, что ВВП страны по итогам второго квартала 2017 года вырос на 6,9%. Соответственно, рост ВВП Китая в первом полугодии 2017 года также составил 6,9%. Показатель оказался лучше официального прогноза и ожиданий экспертов. Аналитики прогнозировали рост ВВП во втором квартале на уровне 6,8%.

Помимо этого, розничные продажи выросли в июне в годовом выражении на 11% после роста на 10,7% месяцем ранее. Аналитики ожидали роста индикатора лишь на 10,6%.

Негативное влияние на торги австралийского индекса оказал протокол июльского заседания Резервного банка Австралии. Согласно ему, на встрече в начале месяца обсуждалось повышение ставки до 3,5% с текущего уровня в 1,5%. Данное сообщение привело к укреплению австралийского доллара по отношению к американскому до максимального уровня с мая 2015 года. Это, в свою очередь, снизило стоимость акций местных компаний и привело к уменьшению фондового индекса.