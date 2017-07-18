Финансовые новости
- |
- 18.07.17
- |
- 23:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи АТР закрылись 18 июля преимущественно в плюсе на позитиве из КНР
13:57 18.07.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в плюсе, поскольку инвесторы обратили внимание на показатели по экономике Китая, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,35% - до 3187,57 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,60%, до 1811,33 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,21% - до 26524,94 пункта, корейский KOSPI - на 0,04%, до 2426,04 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,18% - до 5687,4 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,59%, до 19999,91 пункта.
В понедельник государственное статистическое бюро Китая сообщило, что ВВП страны по итогам второго квартала 2017 года вырос на 6,9%. Соответственно, рост ВВП Китая в первом полугодии 2017 года также составил 6,9%. Показатель оказался лучше официального прогноза и ожиданий экспертов. Аналитики прогнозировали рост ВВП во втором квартале на уровне 6,8%.
Помимо этого, розничные продажи выросли в июне в годовом выражении на 11% после роста на 10,7% месяцем ранее. Аналитики ожидали роста индикатора лишь на 10,6%.
Негативное влияние на торги австралийского индекса оказал протокол июльского заседания Резервного банка Австралии. Согласно ему, на встрече в начале месяца обсуждалось повышение ставки до 3,5% с текущего уровня в 1,5%. Данное сообщение привело к укреплению австралийского доллара по отношению к американскому до максимального уровня с мая 2015 года. Это, в свою очередь, снизило стоимость акций местных компаний и привело к уменьшению фондового индекса.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Ryanair предлагают лететь в "Гостомель" через "Борисполь"
|Как "Малороссия" окончательно рассорит "ЛНР" и "ДНР
|Инициатива о "Малороссии" не вписывается в минский процесс – Грызлов
|Киев ожидает от ОБСЕ оценки заявления Захарченко о "Малороссии" на заседании ТКГ в среду - Марчук
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ГФС планирует собрать в текущем году 500 миллионов гривень налога на недвижимость
|Разработкой стратегии Приватбанка займется McKinsey
|Рынок акций Украины завершил торги во вторник ростом
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 18 июля составил 25,9302 грн.
|Депозитные ставки для физлиц 18.07.17
|Доллар продолжает снижение 18 июля из-за отказа Сената США от законопроекта о замене Obamacare
Это интересно
|Disney создаст отель, где посетители будут ощущать себя на корабле из «Звёздных войн»
|Популярность биткоина как средства оплаты реальных товаров падает
|4 фразы, которые не стоит говорить коллегам
|SpaceX планирует оставить России 10% рынка коммерческих запусков
|Siri позволяет похитить средства с карт Сбербанка и Тинькофф-банка
|Honda представила новый Accord с очень покатой крышей
|Китай активно развивает термоядерную энергетику