Фондовые индексы США 17 июля закрылись без значительных изменений

Акции компаний потребительского сектора демонстрировали наиболее активную динамику на в целом спокойном рынке.

DJ Industrial Average упал на 8 пунктов, или менее чем на 0,1%, до 21630 пунктов. S&P 500 упал менее чем на 0,1%, а Nasdaq Composite вырос менее чем на 0,1%.

Акции Macy's выросли на 3,1%, акции Kohl's повысились на 2,7%.Стоимость акций обеих компаний снижалась в последние месяцы на фоне суровой конкуренции со стороны компаний, осуществляющих торговлю через интернет, но восстановилась в за последнюю неделю.

Nasdaq, который завершил предыдущую неделю максимальным приростом более чем за шесть месяцев, держался в нескольких пунктах от своего рекордного уровня закрытия. Технологический сектор продолжал восстанавливаться после череды снижений, начавшейся 9 июня. За июнь субиндекс технологического сектора S&P 500 потерял 2,7%, однако с начала июля набрал более 4%.

BlackRock - крупнейшая в мире компания по управлению активами - сообщила о росте прибыли и продаж за 2-й квартал, однако ее акции упали на 3,1%, поскольку результаты не оправдали ожиданий аналитиков.

Инвесторов ждет насыщенная неделя в плане корпоративной отчетности. После завершения торгов свои финансовые результаты опубликует Netflix, позднее на этой неделе отчетность обнародуют технологические фирмы, включая Microsoft и eBay, а также крупные банки - Goldman Sachs Group, Bank of America и Morgan Stanley.

Пока свою отчетность за 2-й квартал опубликовали 6% компаний из расчетной базы S&P 500, при этом, по данным FactSet, 80% компаний превысили прогнозы аналитиков по прибыли.

Опубликованные в пятницу данные по экономике США оказались хуже, чем прогнозировалось, и это сказалось на ожиданиях относительно повышения процентных ставок. По данным фьючерсов, за динамикой которых следит CME Group, вероятность повышения процентных ставок в США к концу года оценивается сейчас примерно в 48%, тогда как неделю назад она составляла около 59%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США, согласно Tradeweb, составила 2,309% с пятничного уровня в 2,319%.

Крайне низкие процентные ставки в последние годы служили фондовым рынкам значительным источником поддержки, но в последнее время инвесторы были обеспокоены тем, что центральные банки готовы отказаться от столь мягкой денежно-кредитной политики.

Stoxx Europe 600 поднялся в понедельник менее чем на 0,1%. Инвесторы ждут июльского заседания ЕЦБ, которое пройдет в четверг, и пытаются понять, не повлияет ли улучшение состояния экономики на позицию центробанка.

В Китае на рынках акций отмечалась волатильность. Основной индекс Шанхая потерял 1,4%, а Shenzhen Composite упал на 3,6%.

В выходные высшие должностные лица Китая дали понять, что Пекин все еще сосредоточен на кампании, направленной против чрезмерного долга и спекуляций, что сказалось на акциях компаний с небольшой капитализацией. Как отметил Джэк Сиу, инвестиционный стратег Credit Suisse по АТР, на завершившейся в субботу Национальной конференции по финансовой работе, которая проводится раз в пять лет, представители законодательной власти упомянули слово "риск" 31 раз, а слово "регулирование" - 28 раз.

В начале торгов в понедельник ситуацию омрачил и ряд предупреждений насчет прибыли, сделанных китайскими компаниями с небольшой капитализацией. Динамика акций нескольких компаний резко изменилась на фоне прогнозов по их финансовому состоянию.