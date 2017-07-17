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DJIA и S&P 500 достигли рекордных уровней 14 июля на фоне отчетов банков
07:00 17.07.2017 |
Фондовые индексы США в пятницу выросли на фоне отчетов крупных американских банков, DJIA и S&P 500 достигли рекордных уровней, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA вырос на 0,39%, до 21637,74 пункта, поставив третий рекорд за неделю, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,61%, до 6312,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,47%, до 2459,27 пункта.
Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) по итогам первого полугодия 2017 года увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13,477 миллиарда долларов. Выручка американского инвестиционного гиганта в отчетном периоде выросла на 5% - до 50,145 миллиарда долларов.
Прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. по итогам первого полугодия 2017 года увеличилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив 7,962 миллиарда долларов. Выручка финансового гиганта по итогам отчетного периода увеличилась на 3%, составив 36,021 миллиарда долларов.
Между тем, объем розничных продаж в США в июне в месячном выражении неожиданно сократился на 0,2%. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 0,1%. Показатель мая был пересмотрен в сторону увеличения: снижение составило 0,1%, тогда как ранее сообщалось об уменьшении на 0,3%.
Промышленное производство в США в июне в месячном выражении увеличилось на 0,4%, аналитики прогнозировали рост на 0,3%. При этом потребительские цены в стране в июне выросли на 1,6% в годовом выражении, в месячном - не изменились. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 1,7% в годовом выражении, а в месячном - на 0,1%.
Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), в июле, по предварительной оценке, упал до 93,1 пункта с 95,1 пункта в июне. Аналитики ожидали, что индикатор снизится до 95 пунктов.
"Я думаю, сегодняшние экономические данные вновь играют на руку более мягкой политике ФРС", - приводит агентство MarketWatch слова директора по торговле Wedbush Securities Яна Винера (Ian Winer).
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