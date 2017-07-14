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Рынок акций Украины 14 июля завершил торговую неделю снижением
18:01 14.07.2017 |
Украинский рынок акций завершил торги в пятницу снижением: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,42% - до 1040,36 пункта, индекс ПФТС - на 0,42%, до 281,96 пункта.
Объем торгов на УБ составил 4,2 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Объем торгов на ПФТС составил 266,8 млн грн, в том числе акциями 0,3 млн грн.
Среди индексных акций УБ снизились в цене бумаги "Мотор Сичи" (-1,18%), "Центрэнерго" (-0,91%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,13%).
Подорожали акции "Донбассэнерго" (+0,4%) и "Укрнафты" (+0,31%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-2,06%) и "Центрэнерго" (-0,66%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв упал на 1,57% - до 615,9 пунктов при объеме торгов 178 тыс. злотых (1,2 млн грн).
В "индексной корзине" с отрицательной динамикой лидировали "Овостара" (-8,35%), Coal Energy (-1,09%) и "Астарты" (-0,98%).
С ростом стоимости торговались акции "Милкиленда" (+4,14%), KSG Agro (+0,81%) и "Кернела" (+0,46%).
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