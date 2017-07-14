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Биржи АТР в основном растут 14 июля вслед за рынками США на заявлениях главы ФРС
08:28 14.07.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут вслед за рынками США, - инвесторы отыгрывают заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен, сделанные на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.08 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,18% - до 3212,46 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,28%, до 1883,48 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,07% - до 26364,21 пункта, корейский KOSPI - на 0,22%, до 2414,02 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,34% - до 5756,30 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,15%, до 20130,70 пункта.
Йеллен в среду и четверг выступала перед Конгрессом США. По ее словам, американский регулятор намерен продолжить политику постепенного повышения базовых процентных ставок в течение ближайших нескольких лет. При этом ставки не будут повышены до уровней, которые наблюдались в предыдущих бизнес-циклах.
Кроме того, ФРС намерена постепенно сокращать активы на своем балансе, если экономика будет расти такими темпами, как ожидается. Реализация этой программы, вероятно, начнется в этом году.
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