Американский индекс DJIA достиг рекорда на фоне комментариев главы ФРС

Биржи США по итогам четверга выросли, индекс DJIA достиг рекордного уровня на фоне комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен, сделанных в среду, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA увеличился на 0,1%, до 21553,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,21%, до 6274,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 2447,83 пункта.

Накануне глава Федрезерва заявила, что американский регулятор намерен продолжить политику постепенного повышения базовых процентных ставок в ближайшие несколько лет, при этом ставки не будут повышены до уровней, которые наблюдались в предыдущих бизнес-циклах.

"Желание рисковать вновь проснулось после намеков Джанет Йеллен о том, что стоимость заимствований может повышаться медленнее, чем изначально думали, в первый день выступлений перед Конгрессом", - приводит агентство MarketWatch слова старшего рыночного аналитика London Capital Group Ипек Озкардеской (Ipek Ozkardeskaya).

Инвесторы также ждут начала очередного сезона отчетов крупных американских корпораций. В пятницу свои финансовые результаты опубликуют такие банки, как JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo.

Минтруд страны в четверг сообщил, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 июля, снизилось на 3 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 247 тысяч. Аналитики ожидали снижения на 3 тысячи с первоначального показателя предыдущей недели - до 245 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону увеличения на 2 тысячи - до 250 тысяч.