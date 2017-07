Индексы АТР выросли 13 июля вслед за повышением спроса на рискованные активы на заявлениях Йеллен

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в четверг благодаря увеличению аппетита к риску на финансовых рынках после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов менее 0,1%, гонконгский Hang Seng - 1,2%, китайский Shanghai Composite - 0,6%, тайваньский Taiex - 0,4%, южнокорейский KOSPI - 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,1%.

Дж.Йеллен, выступавшая в среду в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, дала понять, что ФРС намерена придерживаться осторожного подхода к дальнейшему ужесточению политики.

Она заявила, что Федрезерв будет повышать ставку постепенно и может скорректировать подход к политике, если инфляция будет устойчиво ниже целевого показателя в 2%.

"Заявления Йеллен, вероятно, означают, что ФРС не будет поднимать ставку в сентябре, - отметила управляющий директор по стратегиям на валютном рынке BK Asset Management Кэти Льен. - Все дело в инфляции, которая является ключевым фактором неопределенности в настоящее время и по-прежнему ниже целевого показателя".

Тон комментариев Дж.Йеллен был позитивно воспринят участниками фондового рынка, продолжающийся рост которого в значительной мере обусловлен доступностью дешевых денег, пишет MarketWatch.

Южнокорейский центробанк по итогам заседания в четверг сохранил неизменной ключевую процентную ставку - на рекордно низком уровне в 1,25% годовых, а также повысил прогноз роста ВВП на 2017 год до 2,8% с 2,6%.

Стоимость акций южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics поднялась по итогам торгов на 1,4%.

Котировки бумаг китайских банков выросли в четверг: акции Bank of China подорожали на 1,3%, Industrial and Commercial Bank - на 1,4%, Agricultural Bank of China - на 1,1%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) накануне возобновил вливания денежных средств на межбанковский рынок из-за опасений недостатка ликвидности.

Статданные из Китая, обнародованные в четверг, указали на существенный рост, как экспорта, так и импорта в прошлом месяце. Стоимость экспорта в юанях в июне 2017 года подскочила на 17,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Главного таможенного управления КНР. Объем импорта увеличился на 23,1%.

В долларовом выражении подъем был менее существенным: экспорт увеличился на 11,3%, импорт - на 17,2%.

Акции австралийских банков подорожали по итогам торгов: стоимость бумаг Westpac Banking подскочила на 1,9%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,5%, Australia and New Zealand Banking Group - на 0,6%.

Тем временем в Японии акции банков и страховщиков подешевели, что практически свело на нет подъем индекса Nikkei 225, отмечавшийся в ходе торгов.

Стоимость бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group опустилась на 1,5%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,1%.

Между тем акции Hitachi подорожали на 0,6%, Mitsubishi Motors - на 0,8%.