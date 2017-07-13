Биржи США закрылись 12 июля уверенным ростом на выступлении главы ФРС

Американские фондовые индексы в среду выросли на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA увеличился на 0,57%, до 21532,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 1,1%, до 6261,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,73%, до 2443,25 пункта.

Глава Федрезерва заявила, что американский регулятор намерен продолжить политику постепенного повышения базовых процентных ставок в течение ближайших нескольких лет, при этом ставки не будут повышены до уровней, которые наблюдались в предыдущих бизнес-циклах.

Йеллен также отметила, что комитет по открытым рынкам ФРС США по-прежнему ожидает, что укрепление экономики потребует постепенного увеличения ставки с течением времени для достижения и поддержания максимальной занятости и стабильных цен.

Кроме того, регулятор намерен постепенно сокращать активы на своем балансе, если экономика будет расти такими темпами, как ожидается. Реализация этой программы, вероятно, начнется в этом году.

"Йеллен по своей природе очень мягкая. Если бы она не старалась более-менее нормализировать монетарную политику до истечения срока своих полномочий в феврале 2018 года, она, вероятно, двигалась бы еще медленнее", - сказал агентству MarketWatch Аарон Андерсон (Aaron Anderson) из Fisher Investments.

ФРС в среду также опубликовала очередную сводку комментариев Федрезерва об экономическом положении в округах - Beige Book ("Бежевой книге"), согласно которой все 12 округов страны с начала июня по середину июля продемонстрировали ускорение экономического роста.

Ситуация на рынке труда США в данный период в большинстве округов не изменилась, потребительские расходы выросли в большинстве округов, при этом розничные продажи в основном снизились. В большинстве районов продолжали сообщать об умеренном росте производственной деятельности, строительство новых домов и нежилых сооружений также продолжало увеличиваться скромными и умеренными темпами.